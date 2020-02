Il est le premier et non des moindres: l’enfant du club, Florent Delmotte, prolonge à Stockay. Avant d’autres.

C’est le premier d’une série qui devrait être longue. Et elle fait plaisir car le garçon incarne un symbole au club dont il est l’enfant chéri. Florent Delmotte, essentiel à Stockay depuis son explosion, a prolongé en vue de la saison prochaine. Pas mal quand on sait que le garçon était suivi par quelques cadors de D1 amateurs notamment. Cette fois, c’est donc fait: le Stockay 2020-2021 est lancé. Et sera, quoique certains en pensaient, ambitieux.

La réaction du joueur dans l’Avenir Huy-Waremme de demain.