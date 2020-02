Tilleur qui arrête? Une bonne nouvelle pour Waremme, Verlaine et Solières

La disparition de Tilleur à l’échelon national a des conséquences sur le jeu des montées et descentes. Aussi en P1.

L’arrêt de Tilleur en D2 amateurs à présent confirmé, reste à savoir les conséquences pour les autres équipes dans la série et sur la descente. Et le règlement est clair en la matière: si Tilleur ne demande pas la licence, ce qui sera le cas, alors, il y aura un descendant en moins de D2 en D3 amateurs. Une excellente nouvelle pour nos équipes menacées que sont Solières, Verlaine et Waremme. «Dans l’autre sens, le règlement prévoit qu’il y aura un montant supplémentaire de P1 vers la D3 dans la province concernée » nous dit-on à l’ACFF. Une autre excellente nouvelle pour Fize et Wanze/Bas-Oha dans la course à la montée en D3 amateurs via le tour final si le titre ne devait pas être au rendez-vous. Voilà qui risque de changer pas mal de choses en cette fin de saison dans notre province de la D2 à la P1.