VIDÉO | Pour aider les personnes en fauteuil roulant, elle construit des rampes d’accès… en Lego

Afin de rendre sa ville plus accessible aux personnes en fauteuil roulant, une Allemande a eu la bonne idée de construire des rampes… avec des briques de Lego.

À 62 ans, Rita Ebel, une habitante de Hanau, près de Francfort, connaît son quart d’heure de gloire sur les réseaux sociaux. Et pour cause, elle est à l’origine d’une initiative qui émeut les internautes. En effet, depuis un an, elle construit des rampes d’accès pour les personnes en fauteuil roulant, comme elle, avec… des briques de Lego.

Surnommée «Mamie Lego», elle permet ainsi aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux lieux publics et aux commerces dont l’entrée est surélevée.

«Personne ne passe devant une rampe en Lego sans y jeter un coup d’œil, que ce soient les enfants qui essayent d’enlever les briques ou les adultes qui sortent leur portable pour prendre des photos, sourit Rita Ebel. Et c’est exactement l’effet recherché… Pousser les gens à se dire: «Si je me déplaçais en chaise roulante ou avec un déambulateur, je ne pourrais plus entrer ici sans problème.» Voilà ma motivation personnelle.»

Au total, la sexagénaire passe entre deux à trois heures par jour à construire ces rampes en Lego.

L’initiative rencontre tellement de succès que des rampes ont déjà été envoyées en Suisse et en Autriche.