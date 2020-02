Challenger de Coblence: Ruben Bemelmans rejoint les quarts

Ruben Bemelmans (N.12) s’est qualifié ce jeudi pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Coblence, un Challenger sur surface dure qui se dispute en Allemagne.

Ruben Bemelmans (ATP 249) a battu en 8es de finale le Français Quentin Halys (ATP 158) en deux manches: 6-2, 6-4 en un plus d’une heure de jeu (63 minutes).

Pour une place en demi-finale, le Limbourgeois devra jouer contre l’Allemand Yannick Hanfmann (149e à l’ATP), vainqueur de son côté de l’Indien Sasikumar Mukund (ATP 282), issu des qualifications, 7-5, 6-4 en 1 heure 41 minutes.

Christopher Heyman (ATP 392) et Yannick Mertens (ATP 465) avaient été éliminés dès le premier tour.

Dans l’épreuve du double, Ruben Bemelmans, associé à l’Allemand Daniel Masur, avait battu mardi au premier tour les frères jumeaux croates Ivan et Matej Sabanov 6-4, 3-6 et 10/6 pour se hisser en quarts de finale, qu’il jouera jeudi aussi, contre le Croate Antonio Sancic et l’Autrichien Tristan-Samuel Weissborn formant la 2e paire tête de série du tournoi.

Ruben Bemelmans a remporté ce tournoi en simple en 2017.