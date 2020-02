Se marier avec sa meilleure amie l’espace d’une journée, c’est possible!

Une expérience insolite, à vivre à Amsterdam. Montage ÉdA – Photos : Wed and walk.

Épouser son (ou sa) meilleur(e) ami(e) durant une journée, c’est possible et ça se passe tout près de la Belgique.

À Amsterdam, dans la capitale des Pays-Bas, il est possible de s’unir une journée avec son (ou sa) meilleur(e) ami(e). Oui, oui, avec votre «BFF», vous avez bien lu!

Cette expérience unique a été imaginée par l’entreprise néerlandaise «Wed and Walk». Située à Amsterdam, cette société réalise des cérémonies de mariage avec votre meilleur(e) ami(e) depuis quelques années. En ce moment, le concept est en train de cartonner.

Au programme? Une cérémonie de mariage avec robe de mariée, bagues, tapis rouge et séance photo. Si à son lancement l’entreprise néerlandaise utilisait des bagues en plastique et de fausses fleurs, «Wed and Walk» est désormais salué pour son professionnalisme.

Une lune de miel bon marché

Évidemment, ce mariage n’a rien d’officiel bien que les mariés d’un jour reçoivent un certificat.

Et tout cela est meilleur marché qu’un mariage traditionnel… À partir de 75 euros, vous pourrez participer à une cérémonie en duo. Pour quatre personnes, cela coûtera seulement 100 euros.

Alors intéressés par une lune de miel avec votre meilleur(e) ami(e) à Amsterdam? Toutes les infos se trouvent ici: se marier 1 jour.