Tilleur va-t-il supprimer sa D2?

Le club métallo va bien tuer son équipe phare en D2 amateurs, c’est officiel. C’est ce que les dirigeants devaient annoncer ce soir.

C’est une petite bombe qui éclate ce soir à Tilleur. Une petite ou plutôt une grosse tant, maintenant que l’information se confirme, elle risque de changer le paysage de notre foot régional. Ils viennent de le confirmer: les dirigeants liégeois vont annoncer à leurs joueurs ce soir 19h qu’ils vont supprimer leur équipe première de D2 amateurs. Une grosse surprise alors que «le dossier pour la licence a été rentré ce jeudi » dixit le C.Q. Jean Dehousse.

Non, vous ne lisez pas mal. C’est un fameux tremblement de terre qui secoue le club des Métallos. La raison de ce changement de cap? L’ensemble des obligations sans cesse croissantes imposées par l’ACFF auxquelles le club tilleurien a de plus en plus de mal à faire face. Surtout en vue de la saison 2021-2022 où les conditions d’octroi à la licence D2-D3 amateurs vont se durcir. Tilleur va supprimer son équipe de D2 amateurs pour conserver uniquement sa deuxième équipe fanion, à savoir la P4 qui est deuxième de sa série derrière Stockay.

Reste une énigme: le matricule laissé vacant par Tilleur en D2 va-t-il être repris par une autre équipe qui le rachèterait? Pour le moment, pas de réponse claire à ce sujet . Mais on devrait en savoir plus dans les prochaines heures.