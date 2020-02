Sabine Laruelle et Patrick Dewael souhaitent restaurer le calme dans la discrétion

Les présidents de la Chambre et du Sénat sont chargés d’une mission royale depuis mercredi soir.

Les présidents de la Chambre Patrick Dewael (Open Vld) et du Sénat Sabine Laruelle (MR), chargés de mission royale depuis mercredi soir, «estiment souhaitable de restaurer le calme», ont-ils indiqué jeudi dans un communiqué commun. «C’est pourquoi ils exerceront leur mission dans une discrétion absolue.»

Le roi Philippe a chargé mercredi soir Patrick Dewael (Open Vld) et Sabine Laruelle (MR) de «prendre les contacts politiques nécessaires» en vue de former un gouvernement. Ils feront rapport le lundi 9 mars au plus tard.

«Discrétion absolue»

«Après les turbulences de la semaine dernière, M. Dewael et Mme Laruelle estiment souhaitable de restaurer le calme. C’est pourquoi ils exerceront leur mission dans une discrétion absolue», indique le communiqué.

Patrick Dewael et Sabine Laruelle ajoutent qu’ils ne feront aucune communication relative à leur mission, leurs activités et leurs avancées.

«Comme le disait l’informateur Herman Vanderpoorten (oncle de M. Dewael, NDLR) en 1981, nous nous retrancherons dans le mutisme le plus intégral», ajoutent les chargés de mission. «Nous entendons ainsi aller de l’avant dans la formation d’un gouvernement fédéral dont notre pays, ses citoyens et ses entreprises ont besoin.»