Benjamin Renson débarque à Fize

Le médian droit de Hannut évoluera à Fize la saison prochaine. Un gros transfert très malin signé par les Villersois.

C’est une belle arrivée que vient de signer Fize. Une arrivée qui rime avec expérience et qualité. Actif cette saison à Hannut en P2A, Benjamin Renson s’est engagé avec le cercle villersois en P1 ou en D3 amateurs si le club venait à monter.

Renson, c’est un flanc droit de 33 ans qui a un gros vécu essentiellement en nationale. Passé par Hamoir, le grand Hannut de l’époque, Aische et Meux, le frère du Soliérois Maxime a une fameuse carte de visite à présenter. «Je me suis rendu à Hannut il y a quelques semaines afin de voir deux jeunes joueurs qui nous intéressaient, explique Jean-Guy Herman Eyckmans, le manager fizois. Puis, je suis tombé sous le charme de ce joueur. Il a tout avec du vécu et encore une belle vitesse. Il va nous apporter beaucoup, notamment sa polyvalence puisqu’il peut aussi jouer sur le flanc gauche. Ce sera un vrai plus.»

Après Adrien Fadda et Dean Denruyter, il s’agit du 3e renfort signé par Fize en vue de la saison prochaine et du 2e joueur en provenance de Hannut. La saison 2020-2021 est bien lancée.

