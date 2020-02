Quelle accessibilité pour les infrastructures sportives; le point sur la restructuration chez GSK; une année charnière pour la brasserie Val-Dieu... Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi 20 février.

1 Salle de gym: une vie après l’école?

On sait que la Région wallonne est en train de réformer le financement des infrastructures sportives. Sont-elles suffisamment accessibles pour tous en dehors des heures d’école? Trois députés enquêtent.

À LIRE ICI | Salle de gym : une vie après l’école?

2 GSK: la Région ne se tirera pas une balle dans le pied

Les ministres de l’Emploi et de l’Économie Christie Morreale et Willy Borsus étaient entendus ce mercredi par les députés wallons en commissions conjointes. Un seul point à l’ordre du jour: la restructuration chez GlaxoSmithKline.

À LIRE ICI | GSK: la Région ne se tirera pas une balle dans le pied

3 Nouveau cap pour la brasserie Val-Dieu: les travaux ont débuté

«Une année charnière.» C’est ainsi qu’Alain Pinckaers, administrateur délégué de la brasserie du Val-Dieu, qualifie cette période de grands changements pour l’institution aubeloise. Forte d’un succès grandissant depuis plusieurs années, la seule bière belge d’abbaye (hors trappistes) n’a cessé de séduire… au point de voir les installations de l’abbaye se retrouver à l’étroit.

À LIRE ICI | Nouveau cap pour la brasserie Val-Dieu : les travaux ont débuté

4 Découvrir la faune nocturne locale en «schoolbus»

Sensibiliser les habitants à la connaissance et la protection de l’environnement est une des missions du Parc naturel Burdinale-Mehaigne. Il vient d’organiser une soirée intitulée «Découverte nocturne de la faune des plaines». Et on peut souligner que la balade dans les campagnes braivoises, burdinnoises et le village d’Acosse (Wasseiges), était très originale.

À LIRE ICI | Découvrir la faune nocturne locale en «schoolbus»

5 Les costumes tendances du carnaval

À quelques heures du Cwarmê, le magasin Domino, spécialisé dans les jouets mais aussi dans les articles de carnaval, ne désemplit pas. Que ce soit pour des accessoires propres au folklore malmédiens ou pour des déguisements plus fantaisie, le client finit forcément toujours par y trouver son bonheur.

À LIRE ICI | Les costumes tendances du carnaval

6 Avec «Fermes accueillantes», les producteurs locaux ouvrent leurs portes

La campagne occupe encore de grands espaces dans l’Est du Brabant wallon. L’agriculture y est bien présente, mais les rapports entre la population, surtout les nouveaux habitants, et les personnes qui exploitent les terres et font vivre l’artisanat ne sont pas toujours évidents. Alors, au GAL Culturalité, on a décidé de mener des actions pour les 7 communes de l’Est de la province qui sont reprises sous leur giron.

À LIRE ICI | Avec «Fermes accueillantes», les producteurs locaux ouvrent leurs portes

7 Bruges défie Manchester United et aurait tord de ne pas y croire

Nouvel adversaire prestigieux, nouvelle compétition et nouvel enjeu. Grâce à sa belle troisième place méritoirement décrochée dans son groupe de Ligue des champions, le Club, reversé en Ligue Europa, a l’honneur de défier un troisième adversaire de prestige cette saison. Après le Real Madrid et le PSG (et dans une moindre mesure Galatasaray), Bruges va se frotter à Manchester United, vainqueur de la poule L de la Ligue Europa devant l’AZ Alkmaar, le Partizan et Astana.

À LIRE ICI | Et après tout, pourquoi pas?

8 La Théroise, une bière 100% hannutoise

Septante-trois exposants se sont réunis au Village des saveurs. Avec quelques petits nouveaux, dont la bière Théroise. Théroise pour Thérèse et Françoise. Deux amies qui viennent de lancer leur bière, brassée à Hombourg mais dont la recette leur appartient.

À LIRE ICI | La Théroise, une bière 100 % hannutoise

9 Déguster marin avec un Gaumais expatrié

Émiettés de thon, rillettes, sardines, soupe de poissons, tapas maritimes… et une bonne bouteille de vin à chaque fois. C’est ce que propose Damien Gavroy, 34 ans, originaire de Saint-Mard et expatrié depuis 2010 dans un petit village en bord de mer pas loin de La Rochelle. Comment? Avec la Maritime Box, un colis de produit de la mer qui va directement des producteurs à votre boîte aux lettres, chaque mois.

À LIRE ICI | Déguster marin avec un Gaumais expatrié

10 La BEI accorde un financement de 60 millions pour Media Square

La poignée de main a parlé, l’accord est signé. La BEI (Banque européenne d’investissement) va financer à hauteur de 60 millions d’euros le projet Media Square de la RTBF. Ce prêt, accordé avec la garantie de la Fédération Wallonie-Bruxelles, couvrira un tiers des dépenses totales en vue de créer le nouveau bâtiment du média de service public.

À LIRE ICI | La BEI accorde un financement de 60 millions pour Media Square