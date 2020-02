Ferrandez, Léopold Lemarchand, Zidrou, Oriol, Jacamon, Matz, Vehlmann, etc.: voici nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 20 février

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, le retour du Tueur, Jacques Ferrandez qui adapte Giono, le youtubeur Léopold Lemarchand ou encore Spirou en version super-héros.

1 Muertos

«Muertos», Pierre Place, Glénat, 152 p. n/b, 25.50€.

Le résumé de l’éditeur

Glénat - Mexique, début du XXe siècle. Une hacienda est subitement prise d’assaut par une horde d’étranges individus, des «calaveras», ces figures écorchées issues du folklore mexicain, hébétées et muettes, qui ne semblent tenir debout que par la pulsion de meurtre qui les anime.

Les survivants de l’attaque, jetés sur les routes, forment alors un groupe sans distinction de classes, de milieux, ou d’origines… même si les patrons tentent de demeurer ceux qui donnent les ordres. Ils n’ont alors pour seul langage commun que celui de la violence et de la lutte pour la survie.

Reste à savoir s’ils vont devenir aussi sauvages que les monstres qui les poursuivent…

Notre avis en un mot (et quelques autres): BRILLANT

Pierre Place, à qui l’on devait déjà Zapatistas, publié chez feu Aaarg! voici quelques années maintenant, ne quitte pas le Mexique. Et pour cause: ce Muertos avait été imaginé… avant Zapatistas!

Son noir et blanc sied parfaitement à l’époque – le Mexique révolutionnaire du début du XXe siècle, et à cette singulière révolution zombie qui se propose de faire un peu de ménage chez ces messieurs dames de la haute bourgeoisie (et leurs serviles laquais).

Une saillie qui peut se voir comme un «simple» jeu de massacre assez jubilatoire, organisé en séquences très cinématographiques, ou comme une allégorie sociale pleine de sous-texte. Mais dans les deux cas, c’est un réel tour de force.

2 Les Sauroctones

Erwann Surcouf, Dargaud, 230 p., 19, 99€.

Le résumé de l’éditeur

Dargaud - Bienvenue dans un monde post-apo ultra-violent, où les mutations physiques vont bon train et où la nature sauvage est peuplée de créatures démesurées. Des mercenaires sillonnent le territoire pour les tuer: ce sont les Sauroctones.

Quand Zone, Jan et Ursti, trois adolescents vagabonds en pleine loose, apprennent l’existence d’une énigmatique fusée qui pourrait leur faire fuir définitivement ce monde hostile, ils se trouvent un but commun: la chercher!

Mais comme souvent, le voyage est semé d’embûches, et les trois héros vont cahin-caha s’improviser «Sauroctones»…

Notre avis en un mot (et quelques autres): JUBILATOIRE

Après s’être adonné à la vulgarisation scientifique, Erwann Surcouf (Le chant du pluvier, Mars Horizon, etc.) fait cette fois dans la récréation mythologique.

Avec un esprit cousin de Kaamelott et ce qu’il faut d’anachronisme et de références. Jubilatoire.

3 Gérald, le type qui prenait tout au premier degré

Lemarchand/Mister Box, Michel Lafont, 48 p., 10, 95€.

Le résumé de l’éditeur

Michel Lafon - Gérald est un garçon hors du commun. «Naïf» est un mot faible pour le définir car il prend tout au premier degré.

Amoureux de Juliette, il est prêt à tout pour la séduire; malheureusement, il prend tout ce qu’elle lui dit au premier degré et se retrouve à l’autre bout du monde lorsqu’elle lui dit «va voir ailleurs si j’y suis».

Ses proches sont persuadés qu’il va décrocher un job, mais dès le premier entretien d’embauche il part en courant, effrayé par la formatrice qui, selon le boss, est une véritable killeuse.

De malentendus en malentendus, on s’attache à Gérald, un personnage drôle et émouvant.

Notre avis en un mot (et quelques autres): LONG

Le youtubeur Léopold Lemarchand et son acolyte Mister Box couchent sur les planches de ce premier tome la désastreuse vie de Gérald, «le type qui prenait tout au premier degré».

Après une entame sympathique, on fait vite le tour du concept dans cette succession de gags.

D’autant qu’il se développe sur un album et une histoire complète, là où des gags en une ou quelques planchent eussent peut-être été plus efficaces. Mais là, c’est un peu long, jeunes hommes…

4 L’amour du maillot

Rasera/Georges, Casterman, collection Sociorama, 168 p., 12€.

Le résumé de l’éditeur

Casterman - France, une ville de taille moyenne, en province. Un jeune homme débarque dans un club de deuxième division, au cœur de la «fabrique» du football professionnel. Il espère bien y faire carrière et arriver à vivre de sa passion. Mais le chemin du succès et de la gloire est semé d’embuches.

Car en même temps qu’il doit apprendre à se plier à une discipline très stricte, tant à l’entraînement que dans son «hygiène de vie», il doit supporter son coach, qui intervient jusque dans sa vie privée.

Soumis à une très grande mobilité professionnelle, rythmée par le «mercato» des contrats avec les clubs, il doit pourtant faire équipe avec les autres joueurs, et entre sélections et blessures, réussir à rejoindre l’élite du sport national, en évitant surtout d’être remisé au vestiaire.

Notre avis en un mot (et quelques autres): SPORTIF

Enlevez les paillettes des matchs télévisés, c’est en D2 que Frédéric Rasera et Hélène Georges visitent les coulisses du foot.

Une enquête sociologique dans un milieu où il faut jouer à la fois perso et collectif.

5 Will, serial loser

Guillaume Bianco, Bamboo, 56 p., 10, 95€.

Le résumé de l’éditeur

Bamboo - Un éternel ado, des filles, des pizzas et un chien obsédé sexuel!

Quand j’étais petit, je voulais être cow-boy, aventurier ou Jedi! Finalement, je suis livreur de pizzas. Ben quoi? J’suis bien obligé de bosser un peu, si je veux payer mon loyer! Et puis, il paraît que Jedi, c’est pas un métier sérieux!

En tout cas, ce qui est sûr, c’est que j’aimerais bien me trouver une copine. Une qui serait folle de moi, qui bouderait pas tout le temps et qui aimerait la Playstation.

Ah oui, il faudrait aussi qu’elle accepte Klébert. C’est mon chien. Il est cool. Même s’il adore se frotter à toutes les jambes qu’il croise!

Notre avis en un mot (et quelques autres): POTACHE

À défaut d’être véritablement originales, les aventures de cet antihéros nommé Will telles que dépeintes par Guillaume Bianco amuseront le lecteur en quête de légèreté et d’humour potache.

Mais pas les autres.

6 Le chant du monde

Jacques Ferrandez, Gallimard, 157 p., 22€.

Le résumé de l’éditeur

Gallimard - Antonio, dit «Bouche d’or», est un homme du fleuve. Mais lorsque Matelot, le vieux bûcheron, vient lui demander de l’aide pour retrouver son fils disparu, il n’hésite pas à emprunter avec lui un chemin plus périlleux qu’il n’y paraît.

Les deux hommes se dirigent vers le Haut Pays, territoire du terrible Maudru, chef des bouviers qui règne en maître sur les hommes et les bêtes…

Un récit d’aventure mythique où la langue de Giono se mêle aux aquarelles de Jacques Ferrandez pour chanter une nature vivante et sensuelle.

Quête, enlèvement, bataille et vengeance: un récit d’aventure aux accents légendaires, un western provençal le long de la Durance.

Notre avis en un mot (et quelques autres): PUISSANT

Une adaptation fidèle du roman de Giono (1934).

Le trait fin de Ferrandez rend le tourment des âmes paysannes, la présence du fleuve et le lyrisme des paysages où halètements humains se mêlent au souffle de la nature. Puissant.

7 La peau de l’ours (T.2)

Zidrou/Oriol, Dargaud, 64 p., 15€.

Le résumé de l’éditeur

Dargaud - Andrea Montale a 15 ans, bientôt 16. Il n’est pourtant qu’un enfant lorsqu’il assiste, impuissant, au meurtre de son père et au suicide de sa mère. Un enfant prêt à placer sa confiance en un parfait inconnu, malgré des apparences trompeuses.

Orso, chef mafieux tyrannique et cruel, va prendre Andrea sous son aile et l’accueillir au sein de sa famille comme son propre fils. Andrea va connaître alors son premier amour, mais pas forcément celui auquel on pense…

Avec cette nouvelle pépite amorale et cynique, Zidrou et Oriol retrouvent l’univers de La Peau de l’Ours, dont le premier tome, paru en 2012, fut particulièrement remarqué.

Notre avis en un mot (et quelques autres): FASCINANT

Suite inattendue, 8 ans après, mais histoire indépendante: celle d’un jeune garçon adopté par un mafieux de l’Italie des années 30, déjà cadre du premier volet (c’est à peu près le seul point commun entre les deux aventures)

Le dessin quasi impressionniste d’Oriol reste sublime, et le récit fascine. Du Zidrou en forme.

8 DCeased

Taylor/Hairsine/Gaudiano, Urban Comics, 240 p., 22, 50€.

Le résumé de l’éditeur

Urban Comics - Darkseid a de nombreuses fois tenté de conquérir la Terre et de réduire à néant les super-héros qui la défendent. Mais aujourd’hui, il y est parvenu.

Lors d’un combat contre la Ligue de Justice, le seigneur d’Apokolyps a déchaîné toute la puissance de l’équation d’anti-vie, faisant ainsi du monde un enfer habité d’individus contaminés et hystériques qui se dévorent les uns les autres.

Et face au chaos planétaire de l’anti-vie, les héros sont aussi vulnérables que désemparés.

Notre avis en un mot (et quelques autres): POUSSIF

Le coronavirus, c’est de la gnognotte. 15 ans après Marvel Zombie, DC em… déboîte le pas avec cette mini-série.

Un virus (l’équation d’anti-vie) se propage par le web ou le sang. Mortels comme surhommes devenant zombies. Poussif.

9 SuperGroom

Le résumé de l’éditeur

Dupuis - La nuit est calme sur Bruxelles. Mais ce n’est qu’une illusion: des dizaines de silhouettes masquées arpentent les toits. Que font donc ces super-héros tout droit sortis des comics US dans la capitale de l’Europe? Le responsable de cette pagaille n’est autre que Spirou! Oui, Spirou, le célèbre personnage de bande dessinée franco-belge né en 1938 qui a vécu des dizaines d’aventures en albums et qui a même un magazine à son nom!

Il faut dire que ces derniers temps, Spirou est entré dans une période de doute: oublié des plus jeunes? voire traité de ringard?, son mode de vie et ses voyages incessants à travers le monde heurtaient ses convictions écologistes et de décroissance.

Et puis il a eu cette idée, pas bête a priori: inventer Supergroom pour attirer l’attention et créer le buzz avant de révéler qui se cachait derrière ce super-héros.

Notre avis en un mot (et quelques autres): FARCEUR

En plein spleen et soucieux de réduire son empreinte carbone, Spirou essaie de devenir un super-héros, autant pour se moquer du public que pour retrouver, auprès de lui, un peu de sa «coolitude» perdue.

Un délire référencé et amusant, même si on ne comprend pas bien l’intention de l’éditeur concernant son héros le plus emblématique: une série classique, des one-shots, des two-shots, des three-shots même, un groom superhéroïque, sans parler des spin off de Champignac et Zorglub: trop isn’t it te veel?

10 Le Tueur – Affaires d’État (T.1)

Jacamon/Matz, Casterman, 56 p, 11, 50€.

Le résumé de l’éditeur

Casterman - Lorsqu’il s’est fait cueillir par la DGSE en Patagonie, le Tueur n’a eu que deux options. Suivre le mouvement ou finir squelette nettoyé par les urubus, au fond de la pampa. Et se sauver la peau implique souvent des compromis.

Une planque au Havre, une couverture de cadre dynamique, la vie de bureau dans toute sa splendeur… Mais les communautés urbaines françaises se révèlent finalement des terrains d’intervention tout aussi musclés que ceux qu’il a eu l’habitude de «nettoyer» quand il bossait à son compte.

Notre avis en un mot (et quelques autres): RÉPÉTITIF

Retour aux affaires, six ans plus tard, pour le Tueur, embauché de force par la DGSE.

Mais son propos semble désormais compassé, répétitif même. Et, surtout, on connaît son (faux) prénom (couverture oblige): sacrilège!

11 Puisqu’il faut des hommes

Pelaez/Pinel, Grang Angle, 64 p., 15, 90€.

Le résumé de l’éditeur

Grand Angle (Bamboo) - 1961. Joseph revient d’Algérie. Pour les habitants du village, il n’est qu’un planqué qui officiait dans un bureau plutôt que sur les zones de combat, un lâche qui a esquivé les durs travaux de la ferme.

Personne ne lui pardonne d’avoir abandonné sa famille, alors que son frère est cloué sur une chaise roulante, victime d’un accident de tracteur pendant son absence. D’enfant du pays, Joseph revient en paria.

Heureusement, l’honneur du village est sauf: le fils du cafetier, lui, s’est battu en Algérie. Mais quand il revient à son tour de la guerre et révèle aux habitants le secret de Joseph, l’invraisemblable vérité éclate au grand jour.

Notre avis en un mot (et quelques autres): HUMAIN

Dans la France d’après-guerre, Joseph revient du front intact. Et pour cause: il a, dit-on, dit-il aussi, passé toute la guerre dans des bureaux alors que d’autres se faisaient trucider en première ligne.

Au village, tout le monde ne parle que du retour du «planqué». Et même au sein de sa famille, on a la rancune tenace. Pour ne rien arranger: son ex-fiancée s’apprête à convoler avec le fils du boucher (un comble). Bref, ses oreilles sifflent. Mais la vérité est-elle celle qu’il répand lui-même? Ou cache-t-il de vilains cadavres dans les placards de son âme?

Un joli récit, très humain, sur la guerre, ses ravages moraux et les raccourcis de la vindicte populaire. Une très belle ligne de plus dans la bibliographie déjà riche de la collection Grand Angle.