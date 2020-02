La ligne WEL Athis-Mons coûte 250€ par passager

La ligne de bus express reliant les Hauts Pays à la gare de Mons n’a pas trouvé son public. Elle sera supprimée dans deux mois.

Le 24 avril 2019, l’ancien ministre de la Mobilité Carlo Di Antonio lançait les lignes Wallonia Easy Line (WEL), un service de bus rapides et confortables, assurant des liaisons non-couvertes par le réseau ferroviaire.

Pour inaugurer ce nouveau service de six lignes en Wallonie, il choisissait «sa» ligne, la WEL01 reliant Athis (Honnelles) à Mons via Dour.

10 mois plus tard, on peut dire qu’il a misé sur le mauvais convoi. Après évaluation de ce nouveau service avec le TEC, son successeur au ministère Philippe Henry a décidé de remanier le dispositif. Dans cette réorganisation qui voit le regroupement du réseau Express TEC et des lignes WEL, deux lignes WEL passent à la trappe: Braine-l’Alleud – Wavre et Athis-Mons, la première inaugurée.

L’objectif de cette ligne était de convaincre des navetteurs des Hauts Pays à laisser leur voiture au garage en les amenant en 40 minutes à la gare de Mons. La sauce n’a jamais pris. Athis – Mons ne dépasse pas le nombre moyen de 0,5 passager par trajet, ce qui porte le coût du voyage à 250 euros par personne.

Un coup d’œil à l’application WEL, unique canal de réservation, le confirme: tous les trajets des prochains jours affichent le même nombre de sièges disponibles: 42. Soit la capacité du bus.

La ligne WEL01 Athis-Mons sera supprimée d’ici la fin du mois d’avril 2020. Ensuite, «des études sont lancées à court terme pour proposer des solutions alternatives» promet le ministre.