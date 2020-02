VIDÉO | Les agriculteurs namurois en route vers Bruxelles

Une cinquantaine de tracteurs étaient réunis ce jeudi matin sur le N4 à Naninne. Direction Bruxelles pour manifester devant les institutions européennes.

Plusieurs syndicats agricoles manifestent ce jeudi à Bruxelles, à l’occasion du sommet européen à l’agenda duquel figure le délicat sujet du budget 2021-2027 de l’Union européenne.

En tout, plus d’une centaine de tracteurs sont annoncés. À Naninne ce matin, ils étaient déjà une cinquantaine rassemblés et prêts à prendre la route vers la capitale, encadrés par la police.

L’avenir des jeunes agriculteurs est en jeu. © EdA - Jacques Duchateau

La manifestation est prévue au rond-point Schuman, non loin des sièges de la Commission et du Conseil. La Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) sera présente aux côtés du Boerenbond et de l’ABS, ses partenaires au sein de l’Agrofront.

Notre vidéo à Naninne ci-dessus :

Les agriculteurs namurois en route vers Bruxelles © EdA - Jacques Duchateau © EdA - Jacques Duchateau

Par ailleurs, l’European milk board (EMB), qui représente des dizaines de milliers d’éleveurs laitiers européens, manifeste pour sa part jeudi matin dans le quartier européen à Bruxelles, avec des producteurs de Lituanie, de Lettonie et d’Estonie, pour revendiquer une égalité de traitement des agriculteurs (via des conditions égales pour les paiements directs dans tous les pays de l’UE) et une politique agricole commune équitable. L’EMB réitérera à l’occasion son appel à la mise en place d’un instrument de gestion de crise efficace pour le secteur laitier, comme la mise en place d’un «Programme de responsabilisation face au marché» prévoyant une baisse obligatoire de la production en cas de crise grave dans le secteur.