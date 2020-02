Nouvelle tuile pour Anderlecht: Derrick Luckassen absent quelques semaines

L’infirmerie ne se désemplit pas à Anderlecht: Derrick Luckassen souffre d’une petite déchirure au ligament latéral du genou. Il est out pour quelques semaines.

Cette blessure, il l’a subie après un tacle de Kaboré lors de la défaite à Malines (2-0), samedi. «J’ai vraiment cru que c’était cassé, mais la douleur s’est estompée et j’ai pu recourir après. C’était encore gonflé jusqu’à lundi et je ne me suis pas entraîné cette semaine», nous expliquait-il avant de recevoir les résultats du scanner.

C’est une nouvelle tuile pour Frankie Vercauteren, qui devra composer sa défense centrale sans le Néerlandais, qui reviendra, au mieux, pour les play-off 1… ou 2.

Kana et Cobbaut sont disponibles pour remplacer Luckassen, et le premier a une bonne chance d’accompagner Kompany. Verschaeren devrait, lui, faire son retour. Doku, exclu à Malines, sera suspendu contre Eupen, dimanche (18h).