Allemagne: Plusieurs morts et blessés dans deux fusillandes près de Francfort

Deux fusillades dans la ville allemande de Hanau, à 25 kilomètres de Francfort (Hesse), ont fait plusieurs morts et blessés, a confirmé un porte-parole de la la police mercredi soir à l'agence dpa. Les incidents sont survenus dans des bars à chicha dans deux quartiers différents, dans le centre-ville et à Kesselstadt. Les suspects seraient toujours en fuite, selon les médias allemands. Le nombre de victimes n'est pas encore confirmé, mais les médias évoquent un bilan de huit tués et cinq blessés graves.

Un important dispositif policier a été déployé dans cette ville, située à une vingtaine de kilomètres de Francfort (Hesse), ont indiqué les autorités dans un communiqué. Une troisième fusillade est évoquée dans un autre quartier (Lamboy), mais celle-ci n'a pas été confirmé. Toutefois, la présence policière y est aussi notable.