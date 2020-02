Ligue des Champions de volley - Maaseik bat pour l'honneur Jastrzebski Wegiel mais est éliminé

(Belga) Maaseik, champion de Belgique, n'est pas parvenu à se classer en ordre utile pour se hisser en quarts de finale de la Ligue des Champions, mercredi soir à la Steengoed Arena. Les Limbourgeois ont pourtant fait chuter les vainqueurs, invaincus jusque-là, du groupe C les Polonais de Jastrzebski Wegiel. Ils se sont imposés 3 sets à 2 (25-23, 20-25, 19-25, 25-22 et 15-8). Maaseik après cette 4e victoire terminait au 2e rang du groupe C. Les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes obtenaient leur billet pour les quarts de finale. Maaseik ne figure pas parmi ces meilleurs deuxièmes à l'inverse de Roulers (groupe E/11 pts), des Italiens de Trentino (groupe A/10 pts) et des Russes de Kemerovo (groupe B/12 pts).

Au classement final du groupe C, Jastrzebski Wegiel termine premier avec 15 points devant Maaseik (9 pts, mais 4 victoires), Kazan 11 points (mais 3 victoires) et Ankara (1). Les victoires sont prépondérantes par rapport aux points pour établir les classements dans les groupes. Tours (groupe D/9 pts) est l'autre 2e de poule à ne pas être qualifié pour les quarts de finale.