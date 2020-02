Fabio Jakobsen, vainqueur de la 1ère étape du Tour d’Algarve: «C’est agréable de s’imposer devant un ex-équipier»

Fabio Jakobsen a remporté sa deuxième victoire de la saison ce mercredi lors de la 1ère étape du Tour d’Algarve.

Le Néerlandais, le sprinteur de Deuceuninck-Quick Step, a devancé au sprint son ancien équipier Elia Vivani (Cofidis) et Matteo Trentin (CCC): «C’est agréable de gagner contre un ancien équipier.»

Au Tour de Valence, Jakobsen a été battu à plusieurs reprises par Dylan Groenewegen avant de remporter l’étape finale. En Algarve, il n’a pas attendu aussi longtemps. «Je suis très heureux de cette victoire. L’année dernière, j’ai aussi gagné ici. C’était le même final, mais je me suis un peu laissé piéger et j’ai pensé pendant un moment que ça allait mal tourner. Heureusement, la dernière ligne droite fait 700 mètres. Il y avait un trou et j’ai plongé dedans. Je veux gagner autant que possible, surtout si c’est un sprint du peloton, donc je suis super content».

«C’était une victoire pour l’équipe, c’est vraiment beau. J’ai eu un peu difficile quand Tim Wellens a attaqué sur une montée raide, mais j’ai tenu bon. Ensuite, c’était le compte à rebours jusqu’à l’arrivée. L’équipe m’a mis dans une position parfaite et j’ai achevé le travail. Nous voulons maintenant poursuivre sur cette lancée. Il y a encore une occasion pour un sprint du peloton mais nous pouvons nous distinguer dans d’autres étapes. En plus, nous avons Remco Evenepoel pour le classement final et il peut aussi gagner le contre-la-montre.»