Mises en accusation Hainaut - Non-lieu pour un homme suspecté d'un braquage mortel à Houdeng-Aimeries en 2011

Alors que la chambre du conseil avait demandé le renvoi d'un homme devant la cour d'assises pour répondre d'un vol avec meurtre commis en septembre 2011 dans une librairie à Houdeng-Aimeries, la chambre des mises en accusation a prononcé un non-lieu, faute d'éléments suffisants. L'information a été confirmée par Me Fabian Lauvaux, avocat du suspect.

Le 19 septembre 2011, le patron de la librairie "L'Ecolier" à Houdeng-Aimeries, Robert Campion, a été abattu par un braqueur dont le visage était masqué par une casquette et un foulard. Une bagarre avait éclaté et un coup de feu avait atteint le libraire âgé de 63 ans qui est mort sur le coup.

Huit ans plus tard, un suspect avait été arrêté et placé sous mandat d'arrêt. Il est passé devant la chambre du conseil qui avait confirmé sa détention et demandé son renvoi devant la cour d'assises. Cependant, la chambre des mises en accusation n'a pas ordonné la prise de corps et n'a pas ordonné le renvoi aux assises, requises pourtant par le parquet général et les parties civiles.

"Après un an de détention préventive, mon client est blanchi et sera libéré. C'est un résultat extraordinaire, conforme à un examen minutieux du dossier", a déclaré Me Fabian Lauvaux, son avocat.

Le libraire avait été abattu par un homme qui voulait emporter sa caisse, au moment de la fermeture. Il est mort d'un coup de feu tiré à bout touchant dans la tête.