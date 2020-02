L’état du pilote américain de NASCAR gravement accidenté est en «nette amélioration»

Le pilote américain Ryan Newman se remet de son spectaculaire accident survenu lors du dernier tour des 500 miles de Daytona du championnat NASCAR, a déclaré son équipe ce mercredi.

Roush Fenway Racing a publié une photo du pilote de 42 ans dans l’hôpital avec ses deux filles et a déclaré qu’il «continue à montrer une nette amélioration».

+ VIDÉOS | Une course de Nascar s’achève par un terrible crash

«Le pilote vétéran est pleinement conscient et se déplace dans le Centre médical de Halifax. Fidèle à sa nature joviale, il a aussi plaisanté avec le personnel, ses amis et sa famille tout en passant du temps à jouer avec ses deux filles».

Ryan Newman était en tête de la course lundi lorsque sa Ford Mustang a été touchée par derrière par Ryan Blarney et s’est écrasé contre un mur avant le virage et d’être heurté par une autre voiture. La voiture a été projetée en l’air et était en feu quand elle s’est arrêtée. Les équipes de sécurité ont rapidement éteint les flammes.