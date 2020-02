Elise Mertens éliminée par sa partenaire de double à Dubaï: «Je n’ai jamais trouvé de solution»

Ensemble, Elise Mertens et Aryna Sabalenka ont (notamment) remporté l’US Open en septembre dernier, mais ce mercredi, c’était chacune pour soi. Et c’est la Bélarusse qui s’est imposée. BELGA

Elise Mertens (WTA 22) a été éliminée au 2e tour du tournoi de Dubaï, ce mercredi aux Emirats Arabes Unis. La Libourgeois s’est inclinée 4-6, 3-6 face à la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 13 et tête de série N.7), sa traditionnelle partenaire de double depuis le début de l’année passée.

La N.1 belge de 24 ans a été breakée à trois reprises dans le premier set, pour deux à son adversaire qui remportait la première manche 6-4. Sur sa lancée, la Bélarusse prenait le meilleur dans le début de second set pour mener rapidement 3-0. Elise allait-elle s’inspirer de Kim Clijsters, chez qui elle s’entraîne en Belgique, elle aussi menée 3-0 dans son 2e set face à Murguruza, lundi, avant de forcer l’Espagnole au tie-break? On le crut un moment quand, plus agressive, Mertens revint dans le coup (3-2), mais Sabalenka se redonnait de l’air (5-2) avant de conclure à 6-3.

« Je n’ai pas vraiment mal joué, j’ai en tout cas tout donné, expliquera Elise Mertens, mais Aryna est une joueuse qui frappe très fort et rentre dans le terrain. Face à elle, c’est difficile de trouver le bon rythme, de provoquer des rallyes. En tout cas je n’ai jamais trouvé de solution. Malgré mes recours, autorisés ici, à mon coach pendant le match (1 fois par set). J’ai donc appelé Robbe (Ceyssens) même si je préfère toujours trouver les solutions par moi-même. Cela n’a rien changé. En plus elle a bien servi, particulièrement quand c’était nécessaire alors qu’à l’inverse ma mise en jeu m’a plus d’une fois lâché (Ndlr: 8 doubles fautes). Je voulais sans doute trop en faire pour me mettre à l’abri. Ce n’est pas une excuse, mais les balles «volent» ici et je n’ai jamais vraiment trouvés mes marques. Au final, c’était un match un peu spécial vu nos participations ensemble sur les tournois, mais ça n’a pas eu beaucoup d’influence sur la partie. Là, j’espère faire mieux à Doha où j’ai eu un meilleur feeling l’an dernier».

Tandis que Elise Mertens va effectivement prendre la route du tournoi de Doha où elle tenante du titre (début de l’épreuve lundi), Sabalenka jouera en quarts de finale contre la N.2 mondiale et tête de série N.1, la Roumaine Simona Halep, qui a écarté la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 45) au terme d’un match haletant (1-6, 6-2, 7-6 8/6).