TC Charleroi - Minimum douze ans de prison ferme requis pour viols et attentats à la pudeur sur mineurs

Le ministère public a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de minimum 12 ans de prison ferme à l'encontre de B.H. L'homme âgé de 62 ans est poursuivi pour viols et attentats à la pudeur sur des mineurs entre 2007 et 2015. Le prévenu conteste fermement les préventions. Le sexagénaire a déjà été condamné en 1999 pour des faits similaires.

Condamné par la Cour d'appel de Mons en 1999 pour des faits de viols sur des mineurs d'âge, l'homme a retrouvé la liberté sous conditions en 2005. Mais entre 2007 et 2015, B.H. est suspecté de viols et attentats à la pudeur sur cinq mineurs entre 2007 et 2015. Le prévenu, ami d'enfance de la mère des enfants, reconnaît avoir hébergé et passé du temps avec les victimes mais conteste les actes sexuels. Les parents des victimes sont également poursuivis pour non-assistance à personne en danger. R.D., père des mineurs, signale n'avoir rien remarqué de suspect, mais admet avoir eu des doutes lorsqu'il a appris le passé judiciaire de B.H. D.C., maman des enfants, est absente et jugée par défaut.

Une peine de minimum 12 ans de prison ferme a été requise contre B.H., en tenant compte de son passé judiciaire. "Les éléments dans le dossier sont clairs. Les enfants ont bien été victimes d'actes odieux." Le substitut Bury laisse au tribunal l'appréciation de la peine à infliger aux parents.

Me Basselier, avocat de B.H., plaide un acquittement au bénéfice du doute. Selon la défense, l'enquête a été uniquement menée à charge de son client. "Plusieurs devoirs d'enquête n'ont pas été réalisés." Le conseil de R.D. plaide également l'acquittement, jurant n'avoir rien remarqué de suspect. Jugement pour le 18 mars prochain.