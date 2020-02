Le nouveau coronavirus fait deux morts en Iran

Deux personnes âgées iraniennes sont décédées du nouveau coronavirus, a rapporté ce mercredi l’agence officielle Irna, quelques heures après avoir fait état des deux premiers cas avérés en Iran de contamination par cette épidémie.

Il s’agit des premiers cas connus, au Moyen-Orient, de décès de patients atteints du virus COVID-19, qui a fait plus de 2.000 morts depuis son apparition, dont huit seulement en dehors de la Chine continentale: un en France, deux à Hong-Kong et en Iran, un au Japon, un aux Philippines et un à Taïwan.

«Malheureusement, (les) deux (patients testés positifs au virus) sont décédés dans une unité de soins intensifs du fait de leur âge avancé et d’un système immunitaire défaillant», écrit l’agence officielle Irna en citant Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé.

Selon le Club des jeunes journalistes (YJC), agence dépendant de la télévision d’Etat, les deux malades étaient des habitants de Qom, ville sainte chiite à quelque 150 kilomètres au sud de Téhéran, et n’étaient pas connus pour avoir voyagé à l’étranger.

L’un des deux était un ancien combattant et avait été victime d’armes chimiques utilisées par Bagdad pendant la guerre entre l’Irak et l’Iran, selon Irna.

Cité quelques heures plus tôt par Irna, M. Jahanpour avait indiqué que les deux premiers cas avérés de contamination en Iran avaient été diagnostiqués à Qom.

«Des équipes ont été dépêchées sur place après avoir reçu ces signalements, et (...) les cas suspects ont été isolés et testés», avait-il ajouté, indiquant que «sur l’ensemble des échantillons envoyés, un laboratoire a testé deux d’entre eux positifs au coronavirus il y a quelques minutes».

D’après la même source, des tests complémentaires sont en cours sur ces deux cas et les résultats finaux seront annoncés «dès que possible».

L’épidémie de nouveau coronavirus a infecté plus de 74.000 en Chine.