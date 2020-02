Euroligue: mauvaise affaire pour Castors Braine battu à Cukurova

Castors Braine s’est incliné 70 à 60 à Cukurova pour le compte de la 13e et avant-dernière journée de la phase de poules de l’Euroligue de basket féminin, ce mercredi dans la groupe A, en Turquie, hypothéquant la poursuite de son aventure européenne.

Battues par la lanterne rouge du groupe, les Brainoises restent en effet calées à la 7e place du classement. Les quatre premiers de la poule sont qualifiés pour les quarts de finale de l’Euroligue, les 5e et 6e sont reversés en quarts de finale de l’EuroCoupe et c’est là l’objectif des joueuses de Frédéric Dusart, le coach français des Brainoises.

Privé de son ailière ukrainienne, Olesya Malashenko, mais qui avait pu récupérer sa capitaine américaine depuis deux matches en championnat, Celeste Trahan-Davis (23 points, 10 rebonds), Castors Braine a mené de dix unités au quart d’heure (18-28 et 22-32 ensuite) avant de voir le club turc grignoter son retard avant la pause. La mi-temps était sifflée à 31-36 pour les championnes de Belgique.

Obligation de gagner face à Prague

La seconde période voyait Cukurova, emmené par son Américaine Alexandria Bentley (18 pts, 7 assists) et Lara Sanders (16 pts), naturalisée turque, passer devant pour mener à son tour de 8 points à la demi-heure de jeu (52-46), Braine encaissant un 21-10 partiel dans le 3e quart temps. L’écart grimpera même à neuf unités (57-46 puis 64-56 à quatre minutes du terme) avant de voir Cukurova assurer sa fin de match.

Les Brainoises pouvaient s’assurer d’être reversées en quarts de finale de l’EuroCoupe en terminant 6e de son groupe à trois conditions: s’imposer en Turquie et voir ses deux concurrents directs Venise (contre l’USK Prague) et Riga (à Orenburg) s’incliner plus tard dans la soirée.

La dernière journée verra les Brainoises (3 victoires) recevoir l’USK Prague, 2e au classement, avec l’obligation de gagner, alors que Venise, 5e avec 4 victoires, accueillera Riga, 6e avec trois succès.