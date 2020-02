Tour d’Andalousie: Jakob Fuglsang s’impose en solitaire dans la 1ère étape

Jakob Fuglsang (Astana) a remporté la 1re étape du 66e Tour d’Andalousie «Ruta del Sol», ce mercredi en Espagne.

A l’issue des 173,8 km entre Alhaurin de la Torre et Grazalema, au sommet d’une côte étroite de 700 mètres à 9% de dénivelé positif de moyenne, le vainqueur final de l’épreuve l’an dernier (sans victoire d’étape) a devancé au sprint son compagnon d’échappée l’Espagnol Mikel Landa (Bahrain-McLaren), deuxième 6 secondes.

La 3e place est revenue à Dylan Teuns, équipier de Landa, à 25 secondes devant l’Australien Jack Haig (Michelton-Scott) et l’Espagnol Pello Bilbao (Bahrain-McLaren).

Cette première étape de moyenne montagne avec 4.000 mètres de dénivelé positif n’a pas effrayé le néo-pro Kobe Goossens (Lotto Soudal), qui est parti à l’attaque avec six autres coureurs. Quatre hommes étaient venus se joindre à ce groupe de tête qui possédait 2:55 d’avance sur le peloton à 55 km de l’arrivée.

Movistar, UAE Emrates et Astana ont lancé la chasse et les fuyards étaient sur le point d’être repris quand Loïc Vliegen (Circus-Wanty Gobert) a entamé seul la plus difficile montée de la journée, le Puerto de las Palomas (10km à 6,6%). Mais cette action a été annihilée quelques kilomètres plus loin.

Duel tonitruant dès la 1ère étape du Tour d’Andalousie ! Fuglsang, tenant du titre, distance dans les derniers mètres Mikel Landa. pic.twitter.com/RQge9mFx98 — La Fringale (@lfringale) February 19, 2020

Le duo Landa et Fuglsang a directement pris les devants dans l’ascension distançant leurs principaux rivaux, les Movistar Marc Soler et Enric Mas. Au sommet, à un peu plus de 6 km de l’arrivée, ils avaient pratiquement une minute d’avance sur le premier groupe de poursuivants qui comprenait dans ses rangs Dylan Teuns et Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), qui terminera 9e à 1:03.

L’arrivée était jugée au sommet d’une côte étroite de 700 mètres à 9% de dénivelé de moyenne où Fuglsang a pris six secondes d’avance sur son compagnon d’échappée. Tenant du titre, le Danois prend la tête du classement général.

Demain jeudi, la 2e étape reliera Séville à Iznajar au long d’un parcours de 198,1 km. Le Tour d’Andalousie s’achève dimanche par un contre-la-montre individuel de 13 km à Mijas.