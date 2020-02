Le «patron» de l’armée souhaite davantage de civils à la Défense

Le «patron» de l’armée, le général Marc Compernol, a réitéré ce mercredi son souhait d’augmenter les effectifs civils au sein du ministère de la Défense, où ils ne représentent que 5% du personnel.

Face à cette faible proportion de civils au sein de la Défense – une proportion bien moindre que dans nombre d’autres pays européens de l’OTAN – le général Marc Compernol envisage de leur confier des fonctions non militaires.

Alors que les forces armées perdent chaque année quelque 2.000 personnes – 1.800 départs à la retraite et les autres qui quittent pour d’autres raisons -, elles devraient être en mesure d’en recruter plus que ce qu’elles font actuellement. Il s’agit de faire face aux départs massifs à la retraite des membres de la génération des «baby boomers», nés entre 1946 et 1964.

«Quarante et un pour cent de militaires actuellement en service vont partir à la retraite durant cette législature (2010-2024)», a affirmé ce mercredi le chef de la Défense (Chod) lors d’une conférence au Cercle de Lorraine à Bruxelles.

Quelque 300 militaires quittent aussi chaque année l’armée par «attrition de carrière», dont un tiers sont des jeunes officiers, a-t-il ajouté.