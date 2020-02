Justine Katz aux commandes du nouveau magazine de la RTBF «#INVESTIGATION»

La RTBF proposera dès le mercredi 25 mars un nouveau magazine d’investigation sur La Une en soirée.

Présenté par Justine Katz, «#INVESTIGATION» plongera le public au cœur d’enquêtes qui concernent tous les domaines de préoccupation des Belges. Outre le rendez-vous en télé, des déclinaisons sont prévues en radio, sur le site Info, sur Auvio et sur les plateformes digitales, annonce la RTBF mercredi.

Le magazine, d’une durée de 80 minutes environ, reprendra la case du mercredi soir auparavant occupée par «Devoir d’enquête» et «Questions à la une», programmes récemment disparus de la grille du service public.

Certains numéros porteront sur une thématique unique et parfois sur deux, allant de l’économie au politique en passant par le terrorisme, la justice ou encore la santé, explique Justine Katz. «On n’exclut pas de parfois accueillir des invités en plateau pour réagir à certains sujets. Par ailleurs, nous expliquerons aussi par moments la manière dont nos journalistes travaillent pour offrir une transparence sur les coulisses de l’enquête.»

La cellule d’investigation de la RTBF rassemble les journalistes de la rédaction quotidienne et des émissions «Questions à la Une» et «Devoir d’enquête», précise la RTBF. Laurent Mathieu et Malika Attar, anciens présentateurs des deux magazines disparus, font d’ailleurs partie intégrante de cette cellule.