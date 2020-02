Couthuin: le braqueur de la boulangerie «Tartine et Gourmandise» risque une peine de travail

Le jeune homme avait menacé la vendeuse avec une arme. Il a expliqué ce mercredi qu’elle était factice et qu’il s’en était débarrassé en la jetant dans la Meuse… Doc

Le 11 janvier dernier, avec un copain mineur, il avait braqué la boulangerie «Tartine et Gourmandise», sur la place communale de Couthuin. Le parquet a requis une peine de travail de 200 heures voire une peine de probation autonome.

Les images vidéos de la boulangerie couthinoise avaient permis d’identifier rapidement les deux auteurs du braquage dont a été victime, le 21 janvier dernier en fin de journée, la jeune vendeuse de chez «Tartine et Gourmandise», alors qu’elle était occupée à faire sa caisse.

Ce mercredi, devant le tribunal correctionnel hutois, seul le prévenu majeur comparaissait. Âgé de 20 ans, il reconnaît les faits sans néanmoins s’étendre sur le sujet.

200 heures de travail requis

Brigitte Leroy, la procureur de division, a requis une peine de travail «salée», de 200 heures, à son encontre. S’il ne l’effectue pas dans les conditions et délais impartis, c’est alors une peine de prison de deux ans qui tomberait. La procureur a dit néanmoins qu’elle ne s’opposerait pas à une peine de probation autonome, au cours de laquelle le jeune homme devrait respecter des conditions strictes.

Du côté des parties civiles, Me Alexandre Wilmotte a réclamé 1000€ provisionnels pour la jeune vendeuse et 1000€ provisionnels pour le couple de gérants de la boulangerie à titre de dommages et intérêts.

