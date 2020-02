Quel impact du coronavirus sur l’économie wallonne; il se lance le défi de relier Bangkok à vélo; Witsel encense la performance d’Haaland... Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 19 février.

1 Coronavirus: l’économie wallonne n’en fait pas (encore) une maladie

C’est logique que des mesures de protection soient aussi prises en Belgique, pour une épidémie de coronavirus née à Wuhan, septième ville la plus peuplée de Chine.

«On pourrait même s’en réjouir, puisque le trafic aérien à Liege Airport est impacté, note le député wallon Écolo Olivier Biérin. Mais ça montre surtout la fragilité de ce secteur », poursuit-il. Il vient d’interroger le ministre wallon de l’Économie sur l’impact potentiel du Covid-19 sur les entreprises wallonnes...

À LIRE ICI | L’économie wallonne pas encore impactée par l’épidémie de Coronavirus

2 Les arboristes élagueurs demandent un cadre

Deux tempêtes en l’espace d’une dizaine de jours, la crise des scolytes, sans oublier la chalarose, ce champignon qui s’attaque au frêne… Voilà quelques éléments qui contribuent aujourd’hui à remplir les agendas de plusieurs arboristes élagueurs.

«Tout le monde peut se déclarer élagueur, explique Fabrice Rongvaux, président de l’association Arboresco, qui regroupe une cinquantaine d’arboristes élagueurs en Wallonie. Il n’y a pas d’accès à la profession, ce qui serait pourtant bien nécessaire. Car certains, faute de connaissances et motivés par le seul appât du gain, font beaucoup de dégâts sur les arbres…»

À LIRE ICI | Pour éviter les dérives, Arboresco veut un accès à la profession

3 Théo Van Zon va pédaler jusqu’à Bangkok

En 2018, Théo Van Zon (25 ans) a vécu un rêve éveillé en parcourant durant huit mois, sac au dos, l’Asie du Sud-Est. Il est rentré pour les fêtes de fin d’année, repu d’aventures et de rencontres extraordinaires et… un peu fauché.

Mais qu’à cela ne tienne, le 10 mai, il repartira pour de nouvelles aventures. À vélo cette fois et jusque Bangkok...

À LIRE ICI | De Belgique jusqu’en Thaïlande, à vélo

4 Axel Witsel: «Lukaku ou Haaland? Erling a une plus grosse marge de progression»

Ce mardi soir, le Borussia Dortmund s’est imposé 2-1 face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale aller de la Champions League. Trois Belges étaient au coup d’envoi de Borussia Dortmund – Paris Saint Germain. Axel Witsel et Thorgan Hazard du côté allemand et Thomas Meunier dans les rangs parisiens.

Axel Witsel en a profité pour livrer ses impressions sur le phénomène Haaland.

À LIRE ICI | Witsel livre son ressenti sur le phénomène Haaland

5 Des poules pour réduire les déchets dans les écoles mouscronnoises

Copiée internationalement pour sa distribution de poules, la cellule Environnement de la Ville de Mouscron a décidé d’aller encore plus loin dans sa démarche de diminution de la production de déchets ménagers en ciblant désormais les écoles.

«Un projet a été mené au sein des classes de 1re primaire de l’école Raymond Devos et de 3e maternelle de l’école du Phénix, rappelle Ann Cloet, échevine de l’Environnement. Des animations ont été mises en place pour tenter d’y réduire le gaspillage alimentaire et leur quantité de déchets au niveau de la cantine et de la cour de récréation. En prolongement de ce projet, nous allons aussi mettre en place un poulailler au sein de ces écoles.»

À LIRE ICI | Réduire les déchets avec un poulailler à l’école

6 La forêt wallonne craint pour son label

«La forêt publique wallonne risque de ne plus bénéficier du label PEFC, pour cause de retard dans l’élaboration de ses plans d’aménagement», s’inquiète Anne Laffut, qui interrogera Céline Tellier, ce mercredi, en séance plénière du parlement wallon. La députée MR demande à la ministre Écolo, en charge de la forêt, un état des lieux du dossier, ainsi que les mesures envisagées pour remédier au problème qui se pose.

À LIRE ICI | Bientôt plus de label pour notre forêt wallonne ?

7 Les trésors de la bibliothèque nationale bientôt révélés au public

Le chantier n’est pas encore terminé. Des câbles traînent dans les murs et on doit encore installer une grande partie de la scénographie mais le musée des ducs de Bourgogne sera fin prêt pour son ouverture officielle, le 15 mai prochain.

Dans quelques mois, la KBR, la bibliothèque nationale dévoilera une partie de son trésor historique. Conservés depuis 600 ans, plus de 160 documents originaux seront exposés au Mont des Arts...

À LIRE ICI | Ce que cache la bibliothèque nationale

8 Premiers coups de pelle du parc d’activités économiques de Bressoux

Un beau projet sortira prochainement de terre, avec des travaux d’aménagement qui ont débuté ce mercredi en présence de la Première échevine de la Ville de Liège, Christine Defraigne (MR). Un projet qui prévoit l’aménagement d’un parc d’activités économiques à Bressoux, avec quatre bâtiments construits de manière éco-responsable.

L’endroit choisi? Le «Droixhe Business Parc», du nom de ce nouveau parc d’activités économiques, sera érigé sur le site de l’ancienne centrale électrique d’Engie Electrabel, le long de la N90.

À LIRE ICI | Un beau projet économique pour Liège

9 Un nouveau pass enfants pour venir s’a«musées»

C’est un tout nouveau projet éducatif et interactif que lance ce week-end Marmaille & Co, une initiative de l’ASBL Musées et Société en Wallonie. Dès ce samedi, les enfants pourront se procurer un passeport muséal qui leur permettra de visiter tous les musées qui les intéressent parmi une liste de 56 établissements en Wallonie et à Bruxelles.

À LIRE ICI | Un passeport muséal réservé aux enfants

10 Henri PFR inaugurera le Durbuy Festival

Le parc d’Adventure Valley situé à Rome (Durbuy) accueillera le 27 juin la première édition du Durbuy Festival. L’événement compte réunir les jeunes et moins jeunes autour de la musique, mais aussi profiter des différentes activités du site pour séduire les familles.

Pour inaugurer l’événement, c’estHenri PFR qui a été choisi. Il partagera l’affiche avec d’autres jeunes talents.

À LIRE ICI | Une affiche 100 % belge pour le Durbuy Festival