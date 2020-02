Déjà 15 personnes mortes dans des avalanches cet hiver, prévient Touring

Quinze personnes sont déjà mortes dans des avalanches cet hiver, indique mercredi Touring dans un communiqué visant à mettre en garde les skieurs et snowboardeurs des risques liés aux vacances à la neige.

Touring constate chaque année que toujours plus de skieurs et de snowboardeurs font du hors-piste sans y être préparés. «Les raisons sont multiples: des pistes bondées, le défi de l’aventure et les pentes de neige fraîche et intacte. Ils courent néanmoins un énorme risque […]. Alors que sur les pistes de nombreux aspects de sécurité et l’évaluation des risques sont pris en compte […], ces aspects sont totalement absents en dehors des pistes», pointe l’organisation, qui assure tout de même les accidents hors piste à condition d’être accompagné d’un guide officiel et qu’elle en soit informée.

Quelque 3.600 appels ont été reçus par Touring pendant les vacances de carnaval l’an dernier. Au total, 1.178 interventions sur le terrain et 104 rapatriements ont ainsi été enregistrés, de même qu’une hausse de 7% des interventions médicales.

À l’approche des vacances de carnaval, l’organisation rappelle l’importance du port du casque. Le risque de subir une fracture du crâne aux sports d’hiver diminue en effet de 60% lorsque l’on porte un casque. «Une collision à 30 km/h est comparable à une chute de 3,5 mètres de haut; à 50 km/h, l’impact équivaut à une chute de près de 10 mètres», note Touring.

Et pour les amateurs du hors-piste, l’organisation recommande vivement d’emporter avec soi tout l’équipement nécessaire, notamment un détecteur de victimes d’avalanche (DVA).