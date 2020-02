Francofolies de Spa - Stephan Eicher présent pour la cinquième fois et Balthazar en découverte

Le Suisse Stephan Eicher, les Courtraisiens de Balthazar ainsi que les artistes français Tim Dup et Pomme seront à l'affiche de la 27e édition des Francofolies de Spa programmée du 17 au 20 juillet, ont annoncé mercredi les organisateurs qui se réjouissent d'accueillir pour une cinquième fois l'artiste helvète qui partagera le 20 juillet la scène avec un des groupes phares du Nord du pays.

Présent en 1994 lors de la première édition mais aussi en 2013 lors du 20e anniversaire des Francofolies de Spa, Stephan Eicher revient une fois de plus dans la Perle des Ardennes avec, cette fois, "Homeless songs", album intimiste et poétique. Ce retour, aussi inattendu que réussi, s'accompagnera d'une scénographie dont l'artiste a le secret.

Le 20 juillet permettra également aux Francofous de découvrir les Courtraisiens de Balthazar, véritable icône au Nord du pays. Le groupe, dont la carrière s'est réellement envolée il y a 10 ans, mélange des influences rock, jazz, groove et classique pour offrir une musique assez indéfinissable qu'en envoûtante. Leur dernier album "Fever" n'échappe pas à la règle.

Pomme, toute auréolée de la victoire de la musique "Album révélation", pour "Les failles", son 2ème opus, foulera aussi la scène spadoise pour la première fois. Un succès qui couronne un début de carrière salué tant par la critique que par le public.

Tim Dup, co-président du Jury du Franc'Off en 2019, sera à nouveau à l'affiche. Ce retour permettra aux festivaliers d'apprécier un des artistes les plus inspirés et touchants de sa génération dont les sonorités variées et audacieuses se retrouvent dans "Qu'en restera-t-il?", son dernier album qu'il viendra défendre à Spa le 17 juillet.