Roland Salembier s’en est allé

Réserviste pour l’armée de l’air belge, cette figure de l’entité est décédée ce mardi soir, entouré d’amour. On n’oubliera pas de sitôt son positivisme permanent...

Il était de toutes les commémorations et c’est toujours souriant, souvent au bras de sa compagne Monique, qu’il apparaissait.

Emporté par la maladie, le lieutenant-colonel Roland Salembier est parti sur la pointe des pieds, ce lundi soir.

Souvent vêtu de son uniforme bleu et affichant une prestance naturelle qui ne passait jamais inaperçu, c’est une figure bien connue qui s’en est ainsi allée, un visage qui disparaît des cérémonies patriotiques dont il était le président de l’Entente.

L’un des derniers rares vétérans ayant servi sous Léopold III mettait un point d’honneur à transmettre l’histoire aux jeunes générations, pour ne pas réitérer les erreurs du passé.

Il disait «Il ne faut pas pleurer les morts mais s’en montrer digne»

Plus largement, M. Salembier aimait communiquer le passé au plus grand nombre. Collectionnant tout un tas d’objets historiques, on se souvient notamment qu’il avait ouvert ses portes dans le cadre des week-ends «Bienvenue en Wallonie».

Il se plaisait ainsi à expliquer la composition de ce qu’il appelait son joliment intitulé «Brolarium»! «Aux murs comme en vitrines, les objets regorgeant d'anecdotes sont légion chez Roland Salembier!», écrivions-nous en 2009 après un entretien passionnant de plusieurs heures chez lui, dans ce qu’il appelait son «Brolarium». EdA

Par ses connaissances, ce père de quatre enfants était une excellente source pour la Société d’histoire de Mouscron dont il était administrateur.

En bataille, on peut encore souligner son investissement au Cabaret dottignien, pour l’église, pour la transfusion sanguine ou encore Les jeux sans frontières.

Si ce jeune octogénaire avait toujours le bon mot, c’est notamment parce qu’il fut correspondant à la Dernière Heure, voici plusieurs décennies. Il conservait cet amour de la plume et aimait toujours échanger sur la profession.

À sa famille et à ses amis, L’Avenir adresse ses condoléances émues.