(Belga) Les deux abris de nuit de Namur ont été complets 23 jours depuis leur ouverture le 1er novembre, a alerté mardi le président du CPAS, Philippe Noël (Ecolo), lors du conseil communal. Un abri supplémentaire sera mis à disposition en cas de grand froid.

L'abri de nuit principal, situé boulevard du Nord, comporte 32 lits et un lit adapté aux personnes à mobilité réduite. Le second, installé rue Mottiaux à Jambes, dispose lui de 30 lits. "A mi-chemin du plan hiver, sur 108 nuits nous avons totalisé 6.131 occupations, soit en moyenne 57 personnes par nuit. La capacité maximale a été atteinte à 23 reprises, soit en moyenne une nuit sur cinq", a souligné Phlippe Noël. "Lorsque les deux abris sont complets, un accord avec un hôtel nous permet toutefois de loger des personnes supplémentaires aux frais de la Ville. Cela a donc été déjà fait 23 fois cet hiver, pour un total de 98 personnes." "Ce qui est frappant, c'est la comparaison avec les années précédentes. (...) Entre 2017 et aujourd'hui, le taux d'occupation a augmenté en moyenne de 20%. Ce constat est également observé dans les autres abris de nuit de Wallonie. A Charleroi, 80 refus par semaine ont dû être faits en janvier. A Liège, le taux d'occupation a également frôlé 80% en janvier", a-t-il ajouté. Pour parer aux grands froids, le CPAS de Namur s'est entretenu en janvier avec différents partenaires, dont la Ville, le CHR ou la Croix-Rouge. Il a été convenu qu'un lieu chauffé supplémentaire pourrait être ouvert en cas d'urgence, notamment en cas d'alerte rouge de l'IRM. A l'avenir, le CPAS et la Ville de Namur entendent aussi augmenter l'offre de logements publics pour réduire le sans-abrisme. (Belga)