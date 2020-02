Dortmund – PSG: Meunier ignorait qu’il était menacé

Thomas Meunier, titulaire ce mardi soir lors de Dortmund – PSG, ne jouera pas le retour, il est suspendu.

Thomas Meunier, manquera le match retour, au Parc des Princes. «J’ignorais que j’étais menacé, avouait l’arrière latéral du PSG. Sans quoi, je n’aurais pas commis cette faute. Il y avait encore une couverture derrière moi. C’est rageant, mais même sans Verratti et moi, notre équipe a les arguments pour renverser la vapeur au retour. Il faudra surtout être costaud défensivement car je suis convaincu que nous aurons les occasions. Un partage aurait été parfait, mais le but à l’extérieur est important. Nous n’avons toutefois pas joué comme nous l’aurions voulu. Nous devions garder davantage le ballon sur certaines phases plutôt que de verser dans la précipitation.»

«C’est une grande équipe qui, je pense, s’est montrée plus solidaire que la nôtre»

Le Diable rouge n’a pas manqué non plus de saluer la performance de Dortmund: «Cette équipe a mis énormément d’intensité; elle n’est pas invaincue à domicile pour rien cette saison. Et souvent, elle s’impose avec trois ou quatre buts d’écart. À l’image d’Haaland, qui fait des choses incroyables à 19 ans, nos adversaires ont pesé énormément sur notre arrière-garde. Ils savent jaillir rapidement de l’arrière. C’est une grande équipe qui, je pense, s’est montrée plus solidaire que la nôtre. Maintenant, nous sommes capables nous aussi de mettre une grosse pression quand nous jouons à la maison.»

«Cette équipe convient bien à Thorgan»

Souvent dans les parages de Thorgan Hazard dans ce match, l’Ardennais n’a pas manqué de sourire quand on lui a fait remarquer qu’il ne l’a pas blessé (comme ce fut le cas lorsqu’il a affronté son frère Eden). «Thorgan revenait déjà d’une petite blessure, terminait-il. Il a fait son match. Il a fait du Thorgan en fait, avec beaucoup de mouvements, de disponibilité. Je trouve que c’est une équipe qui lui convient bien.»