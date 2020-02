Axel Witsel: «Lukaku ou Haaland? Erling une plus grosse marge de progression»

Ce mardi soir, le Borussia Dortmund s’est imposé 2-1 face au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale aller de la Champions League. Il y avait trois Belges au coup d’envoi.

Trois Belges étaient au coup d’envoi de Borussia Dortmund – Paris Saint Germain. Axel Witsel et Thorgan Hazard du côté allemand et Thomas Meunier dans les rangs parisiens.

Axel Witsel a de nouveau été brillant au sein de l’entrejeu allemand. Son équipe s’est imposée 2-1 et sera légèrement favorite au coup d’envoi de la rencontre retour.

«Il ne fallait pas laisser trop d’espace à des joueurs comme Neymar ou Mbappé. Mais si le PSG n’a pas été bon, c’est peut-être aussi grâce à nos performances? Nous étions bien organisés, nous avons été agressifs sur le porteur du ballon, on est vite reparti vers l’avant. On aurait pu marquer plus de buts. On devra aborder le retour avec le même état d’esprit, celui d’aller vers l’avant avec nos qualités offensives.»

La comparaison avec Lukaku? Ce sont deux tops attaquants

Axel Witsel est aussi revenu sur le phénomène Haaland, auteur des deux buts de Dortmund ce mardi soir.

«Il nous fait du bien, c’est l’attaquant qu’il nous fallait. Ces performances ne m’étonnent pas. Quand on doit repartir avec un long ballon, on peut balancer et il est capable de le conserver. La comparaison avec Lukaku? Ce sont deux tops attaquants, mais Erling Haaland a une marge de progression beaucoup plus grande car il n’a que 19 ans. Ce qu’on espère, c’est le garder le plus longtemps avec nous. Mais c’est un futur crack.»