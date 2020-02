Assises Hainaut - Les jurés délibéreront sur la culpabilité mercredi

La présidente de la cour d'assises du Hainaut, Martine Baes, enverra les jurés délibérer sur la culpabilité des accusés mercredi matin. Mais avant, elle donnera la parole à Anthony Maitrot et Youri Fleron, accusés d'un vol avec meurtre commis la nuit du 23 au 24 octobre 2017 à Charleroi. Christiane Thys avait été tuée lors du vol de sa télévision.

Coup de théâtre mardi quand Me Amarani, avocat de Youri Fleron, a déclaré qu'il était convaincu qu'Anthony Maitrot avait tué Christiane Thys durant l'après-midi, lors d'une dispute, et non durant la nuit lors du vol perpétré dans son appartement.

"C'est un coup de poker", a lâché Me Gruslin, avocat des parties civiles, lors des répliques. "Un énorme nuage, une explosion d'arguments pour semer le doute dans l'esprit des jurés", a estimé pour sa part l'avocat général.

La défense de Youri Fleron avait aussi indiqué qu'il n'avait plus fait parler de lui depuis 2012. "Il y a eu de nouveaux faits, dont cette magouille impliquant les voisins, c'est une escroquerie, il ne faut pas banaliser", s'est emporté Me Gruslin.

"Il a aussi conduit une voiture non assurée et pas en ordre de contrôle technique en 2015, il ne faut pas banaliser non plus", a précisé Me Bernès, autre avocat des parties civiles.

L'avocat général a ajouté une détention d'arme en 2018, après sa remise en liberté par le juge d'instruction dans cette affaire.

Me De Quévy, l'avocat de Youri, n'est pas au courant des notices ouvertes au parquet. "L'avocat général sent que le procès lui échappe", a-t-il déclaré, très fâché.

Youri Fleron s'est aussi énervé lors des répliques quand Me Bernès a expliqué qu'il restait toujours en retrait lors de la commission d'infraction. L'accusation constate que c'est un mode opératoire chez lui.

Youri Fleron conteste avoir commandité le vol à son petit frère, comme le soutient ce dernier. "Le fait de l'avoir laissé partir commettre un délit est une forme de corréité, c'est une participation par omission", insiste Ingrid Godart, avocat général.

"Vous manquez de loyauté, c'est une participation par abstention et non par omission. Youri en avait juste ras-le-bol de voir son frère faire des conneries", répond Me De Quevy.

Mercredi matin, la cour donnera la parole aux accusés avant d'envoyer le jury en délibération. Sept questions ont été posées pour chaque accusé. La question principale concerne le vol commis la nuit du 23 au 24 octobre 2017 dans l'appartement de Christiane Thys à la rue de Heigne à Charleroi. Six questions accessoires à la question principale sont posées: vol commis à l'aide de violence ou menace, la nuit, par deux ou plusieurs auteurs, au préjudice d'une personne vulnérable en raison de son âge ou de son état de santé, utilisation d'armes et enfin le meurtre pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité.

Pour les parties civiles et l'avocat général, les jurés doivent répondre "oui" à toutes les questions sauf celle sur le nombre des auteurs car Anthony Maitrot était seul sur la scène de crime. La défense d'Anthony Maitrot ne conteste pas les faits alors que la défense de Youri Fleron plaide l'acquittement au bénéfice du doute.