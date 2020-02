La reprise de l’UR Namur officialisée jeudi soir

Enfin une bonne nouvelle pour Gerodez et Cie. ÉdA – Florent Marot

Les tractations se sont accélérées ces dernières heures concernant la reprise de l’UR Namur, depuis l’annonce de la mise en vente du club par le duo Graulus-Roméo.

Le président de l’ASBL actuelle va d’ailleurs annoncer ce mardi une conférence de presse programmée jeudi soir aux Bas-Prés. On y dévoilera le nom du ou des futurs repreneurs. Mais l’info circulait déjà pas mal dans le petit monde du foot namurois… Au moment d’écrire ces lignes, rien n’était néanmoins officiel. Une réunion se tenait entre les différents protagonistes et leurs avocats dans un cabinet namurois mardi soir.

Car la bonne nouvelle, pour la vénérable Union Namur est que la piste la plus concrète est namuroise… Un duo d'investisseurs namuro-luxembourgeois et déjà à la base de la création du nouveau club (en réserves) de Namur City, à Jambes-Mascaux,est dans les startings blocks...: il s'agit de Bernard Annet et de Frédéric Etienne. L'un est le patron d'Alma Terra (photovoltaïque), originaire de Bastogne mais basé à Erpent, l'autre est directeur général de la Mutualité chrétienne à Namur.

