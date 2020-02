Le débrief du jour: Journée dramatique sur l’E19 et l’E42 | Blokker: changements importants | Nostalgie, première radio francophone

Des accidents dramatiques sur l’E19 et l’E42, de gros changements annoncés pour l’enseigne Blokker en Belgique ou encore le retour de Nostalgie en tête du classement des radios francophones les plus écoutées en Belgique: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce mardi.

1 Accidents sur l’E19 et l’E42: journée dramatique pour les camionneurs

Alors qu’un impressionnant accident a eu lieu ce matin sur l’E42 dans le sens Namur-Mons à Courcelles, un accident mortel impliquant un camion a eu lieu cet après-midi sur l’E19, à hauteur d’Arquennes.

2 Blokker Belgique change de mains et de nom

Mirage Retail Group et Dutch Retail Groep ont trouvé un accord pour la vente des magasins Blokker en Belgique par le premier au second. Aucun point de vente ne fermera ses portes mais l’enseigne Blokker n’existera plus en Belgique.

3 Nostalgie reprend sa place de première radio francophone

Après avoir cédé de peu sa place à Radio Contact lors de la dernière vague CIM, Nostalgie reprend sa place de première radio francophone en termes de parts de marché, avec 15,80%, selon la nouvelle vague de résultats des audiences radio du Centre d’Information sur les Médias;

4 Chants nazis «Chez Lequet»: une information pénale ouverte

Le procureur du roi de Liège, Philippe Dulieu, a ouvert une information pénale après les propos tenus par Marc De Bruyn, le nouveau patron de Chez Lequet, à Liège. L’homme est soupçonné d’avoir eu des comportements de nature à inciter la haine ou la discrimination à l’égard de personnes.

5 La Ligue des champions reprend en force

Les choses sérieuses commencent en Ligue des champions: la phase des huitièmes de finale, à élimination directe, débute ce mardi soir avec deux chocs de haut vol en ouverture, entre d’une part Dortmund et le Paris SG et d’autre part l’Atlético Madrid et Liverpool.

