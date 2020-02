«Le prince oublié», «Nightmare Island», «Sonic», «L’appel de la forêt», etc.: toutes les sorties cinéma de ce mercredi 19 février

Un (faux) prince, une île sans nain, Harrison Ford et son clébard, un hérisson sans Harrison Ford et même un DRH: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 19 février. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Le prince oublié

Comédie de Michel Hazanavicius. Avec Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Maintenant que Sofia a passé l’âge des histoires avant d’aller dormir, c’est tout le monde merveilleux imaginé avec son père qui s’écroule.

Ce qu’on en pense

Ce conte articule savamment réalité et pays imaginaire pour illustrer les craintes d’un papa oublié. Un vrai film familial.

Nightmare Island

Thriller comique de Jeff Wadlow. Avec Michael Pena, Maggie Q, Lucy Hale et Austin Stotwell. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Dans une adaptation de la série culte L’île fantastique, cinq petits veinards gagnent un séjour sur une île capable, dit-on, d’exaucer tous leurs vœux. Enfin, un à la fois. Forcément, ça va mal tourner.

Ce qu’on en pense

C’est du grand n’importe quoi: un film qui oscille entre comédie, thrille et mélo, et finit par être drôle malgré lui tant il est médiocre. On préfère encore en reprendre pour dix ans de Koh Lanta.

Sonic

Film familial d’aventure. Avec Jim Carrey, James Marsden et Sonic, bien sûr. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

Sonic, le hérisson bleu, s’allie avec un policier pour déjouer les plans du terrible Dr. Robotnik.

Ce qu’on en pense

Adaptation paresseuse du célèbre jeu video qui divertira uniquement un public jeune.

L’appel de la forêt

Film d’aventure de Chris Sanders. Avec Harrison Ford, Omar Sy et Dan Stevens. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Buck, un gentil Saint-Bernard californien, est kidnappé et envoyé dans le grand nord canadien. En pleine nature sauvage, il va entendre pour la première fois son instinct.

Ce qu’on en pense

Une grande aventure sur le courage et l’entraide, formatée et lissée pour ne rien bousculer. Insipide, donc.

Un jour si blanc (A white, white day)

Drame de Hlynur Palmason. Avec Ingvar Sigurdsson, Ida Mekkin Hlynsdottir et Hilnir Snaer Gudnason. Durée: 1 h 49.

Ce que ça raconte

Un commissaire de police déraille lorsqu’il soupçonne un homme d’avoir eu une liaison avec sa femme récemment décédée.

Ce qu’on en pense

Film islandais qui puise sa force dans sa mise en scène et qui plaira surtout aux cinéphiles aguerris.

10 jours sans maman

Comédie de Ludovic Bernard. Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David, Alexis Michalik et Héléna Noguerra. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

Antoine, DRH d’une importance entreprise se retrouve seul à s’occuper de ses quatre enfants lorsque sa femme décide de s’octroyer des vacances.

Ce qu’on en pense

Cette «comédie familiale» n’est qu’une suite de clichés insupportables et de situations qui frôlent le ridicule. Affligeant.

Samsam

Film d’animation familial de Tanguy De Kermel. Durée: 1 h 20.

Ce que ça raconte

Samsam est un super-héros… qui s’ignore encore puisqu’il n’a pas encore découvert son super-pouvoir, contrairement à tous ses petits camarades. Fatalement, il s’impatiente…

Ce qu’on en pense

Série d’animation française à succès diffusée, à l’origine, sur France 5 entre 2007 et 2011, Samsam s’offre un prolongement au cinéma. l’animation demeure de qualité égale, voire mieux, et la petite morale (la tête compte davantage que les muscles) séduit.