De jeunes Liégeois défavorisés invités par la Juventus de Turin

La Juventus de Turin est implantée à Grivegnée où le club italien a ouvert sa première académie en Wallonie. Là-bas, les jeunes footballeurs reçoivent des entraînements suivant la méthode élaborée par le club turinois. Une dizaine de jeunes Liégeois défavorisés pourront participer cette année au stage.

Le projet n’est pas neuf et remporte chaque année un franc succès. L’organisation semble en effet bien rodée à tel point qu’outre le niveau scolaire, les jeunes sont éduqués à toute une série de valeurs citoyennes. Le stage annuel des Juventus Camp Belux, qui aura lieu du 6 au 10 avril prochains, s’ouvre cette année, et ce pour la première fois, à une dizaine de Liégeois défavorisés âgés entre 6 et 16 ans, qui auront l’occasion de se joindre aux stagiaires dans les installations de la Juventus Academy Grivegnée.

Au niveau footballistique, la Juve demande que l’on respecte sa méthode et y forme les coaches locaux. Des entraîneurs italiens font régulièrement le déplacement pour suivre l’évolution du projet.

La participation de jeunes défavorisés est une initiative rendue possible grâce à l’intervention de l’ONG «Gioca con Me» (joue avec moi), émanation du centre Unesco de Turin et de la Vecchia Signora, laquelle permet à des jeunes défavorisés financièrement ou socialement de rejoindre les Académies en Italie. Un véritable succès pour ce projet qui a vu le nombre de participants tripler trois ans seulement après son lancement. Un projet qui s’est d’ailleurs prolongé au travers des camps d’été 2017 avec une édition spéciale organisée en Ombrie, région du centre de l’Italie touchée quelques mois auparavant par des tremblements de terre.

La Juventus estime que, pour avoir un impact, les initiatives de responsabilité sociale des entreprises doivent être intégrées au cœur même du métier, mais elles doivent aussi être pérennes et générer un effet positif non seulement pour les participants mais aussi pour son entourage. À Turin, l’augmentation de l’immigration a entraîné des défis liés à l’intégration, à la tolérance et à l’inclusion sociale. Avec Gioca con Me, le club vise à relever ces défis en utilisant le football comme tremplin pour favoriser la sécurité, l’intégration et le respect.

Cette année, une dizaine de Liégeois profiteront donc également de cette initiative qui, depuis, a dépassé les frontières puisque cinq académies dans le monde (Tunisie, Liban, Pérou, Guatemala, Colombie) se voient aussi intégrées dans ce projet. L’association liégeoise «Coup d’envoi» a été choisie par les Juventus Camp Belux pour bénéficier de cette opportunité.

«Le bien-être des enfants que nous aidons n’a pas de prix»

«Nous sommes honorés du choix posé par les Juventus Camp et très heureux pour nos bénéficiaires qui pourront ainsi profiter d’un stage de qualité tout en étant équipés de la tête au pied. Le bien-être des enfants que nous aidons n’a pas de prix», a souligné Michel Faway, président de l’association liégeoise.

Les futurs stagiaires, qui dépendent du CPAS de Liège, seront choisis en fonction de différents critères propres à l’ASBL qui privilégiera cependant les jeunes habitant Grivegnée et ses environs.

Tout un symbole pour les Juventus Camp Belux puisque «Gioca con Me» a été lancé en 2012, quelques mois seulement avant l’arrivée de la Juventus sur le sol belge. Par l’organisation de stages puis par l’installation dès 2016 d’académies désormais au nombre de trois (SHAPE à Mons, l’OTAN à Bruxelles et Grivegnée). Une bien belle façon de boucler la boucle.

Les inscriptions, dont le prix est fixé à 275€, sont ouvertes jusqu’au 15 mars et s’effectuent via le site internetwww.juventus.com/campbelux. Un onglet est spécialement destiné à cet effet. Tout renseignement peut être obtenu par mail à info@juventusacademy.be ou via la page Facebook Juventus Camp Belux.