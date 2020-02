Une vente publique de 64 véhicules rapporte 274.000 euros à l’État

Parmi les voitures vendues lors des deux ventes précédentes, une Mercedes SL 280 pour laquelle un acheteur a déboursé 48.000 euros, une Ferrari 458 Spider de 2013 pour 136.800 euros et une Ferrari 348 TS de 1990 pour 43.200 euros. EdA A.J.

Une McLaren a remporté un franc succès: une vente publique de 64 véhicules saisis a rapporté plus de 274.000 euros à l’État.

Une vente publique de 64 véhicules saisis a rapporté ce mardi la somme de 274.080 euros à l’État. Une McLaren MP4-12C de 2014 a remporté un franc succès puisqu’elle a trouvé preneur pour 87.600 euros, a précisé le SPF Finances qui organisait la vente à Bruxelles.

Deux précédentes ventes, le 6 et le 12 février derniers, avaient permis de rapporter respectivement 334.320 euros à l’État, pour 63 véhicules, et 338.808 euros, pour 60 véhicules et quatre lots de pièces automobiles.

