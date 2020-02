Orchestra-Prémaman veut conserver 19 magasins en Belgique

L’enseigne Orchestra-Prémaman souligne avoir l’objectif de conserver 19 magasins en Belgique, a-t-elle précisé mardi après la publication d’informations erronées lundi soir évoquant la fermeture de 41 magasins sur 53 en Belgique.

Afin de dissiper tout malentendu, le directeur commercial «Europe» de l’enseigne, Mathieu Hamelle, confirme qu’«Orchestra-Prémaman exploitait 62 magasins en février 2019 en Belgique et au Luxembourg» et que «l’objectif reste de conserver 21 magasins à horizon mai 2020, soit 41 fermetures en tout entre février 2019 et mai 2020». «Je confirme que notre objectif est de conserver 21 magasins: 19 en Belgique et deux au Luxembourg», ajoute le directeur commercial.

Dans le cadre de la restructuration, 34 magasins vont fermer leurs portes en Belgique. Les autres magasins ont déjà fermé, soit que le contrat de franchise est arrivé à son terme soit qu’il a été mis fin à leur contrat de bail.

Au total, le groupe va supprimer 302 emplois en France, mais compte en créer 143 en parallèle. Les pertes «nettes» d’emploi se montent donc à 159 emplois dans l’Hexagone.

Hors-Hexagone, 300 emplois sont appelés à disparaître, dont une majorité en Belgique (162) et en Espagne (108). Des pertes d’emplois interviendront également en Allemagne, Grèce et Suisse.

Après restructuration, le chiffre d’affaires hors-France n’atteindra plus que 25% du total, contre 40% actuellement. Orchestra a été fondé en 1995 et a racheté Prémaman en 2012. Le groupe veut désormais se concentrer sur ses cinq marchés les plus importants: la France, la Belgique, la Suisse, le Maroc et la Grèce.