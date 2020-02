Blokker Belgique change de mains et de nom, tous les magasins restent ouverts

Mirage Retail Group et Dutch Retail Groep ont trouvé un accord pour la vente des magasins Blokker en Belgique par le premier au second. Aucun point de vente ne fermera ses portes mais l’enseigne Blokker n’existera plus en Belgique.

«En vertu de cet accord, les points de vente Blokker de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg seront transformés dans les prochains mois, en adoptant une formule discount et l’enseigne ‘Mega World’. Suite à l’acquisition de ses 123 magasins, l’enseigne Blokker disparaîtra totalement du paysage en Belgique. Le conseil d’entreprise de Blokker S.A. (Belgique) a été informé et consulté», annonce mardi la maison-mère Mirage Retail Group dans un communiqué.

La vente à la société Dutch Retail Groep n’entraînera aucune fermeture.

Ces cinq dernières années, le chiffre d’affaires et les résultats des magasins Blokker de Belgique et du Luxembourg étaient sous pression, avec un environnement de marché «particulièrement difficile», justifie Mirage Retail Group, qui, «malgré de multiples mesures et initiatives», n’est pas parvenu à inverser cette tendance. «En raison des pertes encourues, il n’était pas envisageable de poursuivre dans cette voie sans prendre des mesures drastiques. L’acquisition de nos points de vente par Dutch Retail Groep et leur conversion à l’enseigne discount Mega World offriront les multiples avantages de la continuité, tant aux magasins qu’à leurs collaborateurs», souligne la future ex-maison mère de Blokker Belgique.

En 2017, Blokker avait fermé 63 magasins en Belgique, entraînant la perte de 230 emplois.

Le propriétaire et directeur de Dutch Retail Groep, Dirk Bron, se dit pour sa part «très heureux» de l’acquisition «de l’excellent réseau de magasins Blokker en Belgique et au Luxembourg, qui sont gérés par des équipes de haute qualité».

«Dès demain, nous allons nous atteler à convertir ces points de vente à la nouvelle enseigne discount ‘Mega World’», ajoute le directeur, qui se dit «convaincu que la formule du discount est promise à un grand avenir en Belgique».

«Aucun magasin ne fermera ses portes et je suis sûr que cette nouvelle formule nous permettra d’assurer le développement et la rentabilité de cette entreprise», conclut-il.