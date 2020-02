Serena Williams inspirée par Kim Clijsters: «Ce que tu as fait est incroyable»

Le retour de Kim Clijsters au tournoi de Dubaï n’a pas laissé indifférente Serena Williams. La star américain a exprimé sur Twitter son admiration pour la Limbourgeoise de 36 ans qui a effectué son retour sur les courts lundi, après sept ans d’absence.

Clijsters a été battue 6-2, 7-6 (8/6) par l’Espagnole Garbine Muguruza (WTA 16), mais l’ancienne N.1 mondiale, maman de trois enfants, a montré des choses prometteuses dans le deuxième set.

«Sérieusement, je suis si fière de Kim Clijsters», a écrit Serena Williams, toujours N.9 mondiale à 38 ans et elle aussi maman. «Tu m’inspires. Wow. Juste wow. Félicitations, ce que tu as fait est incroyable.»

Seriously so so so proud of Kim Clijsters. You inspire me. Wow. Just wow congrats you did amazing.