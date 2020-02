VIDÉOS | Une course de Nascar s’achève par un terrible crash: le pilote dans un état grave

Denny Hamlin a remporté une deuxième victoire consécutive au Daytona 500 lundi, à l’issue d’une course marquée par un terrible accident dans lequel le pilote vétéran Ryan Newman a été grièvement blessé.

Hamlin, le pilote de Joe Gibbs Racing, a poursuivi sur sa lancée en 2019 en remportant la troisième victoire de sa carrière à Daytona, en Floride (sud-est des États-Unis), où il s’était également imposé en 2016. Il est le premier pilote depuis Sterling Marlin, vainqueur en 1994 et 1995, à aligner deux victoires consécutives dans cette course.

Les célébrations de Hamlin ont cependant été assombries par le spectaculaire accident au dernier tour de piste qui a entraîné l’hospitalisation de Newman, âgé de 42 ans.

A MASSIVE WRECK with one to go. Denny Hamlin wins his third #Daytona500, but much more concerning, Ryan Newman takes a horrific tumble. Crews checking. #NASCAR pic.twitter.com/55WR3192y2 — Jon Alba (@JonAlba) February 18, 2020

La Ford Mustang du pilote de Roush Fenway Racing était en tête au dernier tour mais a dérapé. Elle a été percutée par la voiture de Corey Lajoie (Go Fas Racing), projetée en l’air et a fini sa course contre le mur de protection avant de s’enflammer.

Scary finish at #DAYTONA500 when leader Ryan Newman flipped right before the finish. Denny Hamlin wins but all thoughts on Newman right now. pic.twitter.com/Fltj5w5d2g — Troy Hirsch (@troyhirschfox5) February 18, 2020

Plusieurs ambulances ont été dépêchées sur la piste pour prendre en charge le pilote à la fin de la course. Des écrans noirs ont été érigés autour de la voiture de Newman au moment où des ouvriers procédaient à l’extraction du pilote de l’épave.

Le vice-président exécutif de la NASCAR, Steve O’Donnell, a donné des précisions sur l’état de santé de Newman admis dans un hôpital de la ville.

«Il est dans un état grave, mais les médecins ont indiqué que ses blessures ne mettaient pas en danger sa vie», a déclaré O’Donnell à des journalistes.

Les concurrents de Newman avaient déjà exprimé leur inquiétude quant à la situation du pilote après la course. «Je savais que c’était mauvais», a déclaré Hamlin, vainqueur de l’épreuve. «Nous lui souhaitons simplement tout le meilleur», a-t-il ajouté.