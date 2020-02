Kim Clijsters, battue par Muguruza pour son retour: «C’était chouette!»

Kim Clijsters n’a pas réussi à entamer le chapitre 3 de son illustre carrière par un exploit, lundi soir, au premier tour du tournoi WTA Premier sur dur de Dubai, doté de 2.643.670 dollars.

Pour son premier match officiel depuis plus sept ans, la Limbourgeoise, 36 ans, s’est toutefois remarquablement comportée contre l’Espagnole Garbine Muguruza (WTA 16), finaliste du dernier Australian Open, s’inclinant 6-2, 7-6 (8/6) après avoir été menée 6-2, 3-0 double break.

«C’était chouette! «, a-t-elle confié en conférence de presse après sa défaite. «Je n’avais encore jamais joué ici. Je ne connaissais même pas le chemin pour arriver sur le court, mais c’était très sympa de voir les supporters belges et les drapeaux. Cela aide à oublier ce qui vient de se passer, ou la faute que vous venez de commettre. J’ai eu une opportunité de gagner ce deuxième set, mais elle a bien joué. Elle a vraiment bien joué lorsque j’ai hérité de l’une ou l’autre balle de break. Elle a très bien servi. Je pense que ce fut l’une des principales différences aujourd’hui».

Kim Clijsters aussi a disputé un bon match. Même si elle a servi 10 doubles fautes et que son physique est encore largement perfectible, l’ancienne numéro 1 mondiale a montré par sa qualité de frappe du fond du court, et notamment plusieurs coups droits dévastateurs, que la magie était encore là. Elle peut quitter les Emirats la tête haute direction son prochain tournoi, le 2 mars, à Monterrey, au Mexique.

«J’ai senti une grande différence entre les premier et deuxième sets. J’étais vraiment dans le match dans ce deuxième set», a-t-elle poursuivi. «Je voyais bien la balle, je lisais mieux son jeu et je cernais mieux son rythme. J’avais même le sentiment de dominer certains points. Je pense que c’est un bon sentiment à avoir, surtout après la manière dont j’avais entamé le match. Je suis parvenue à revenir dans ce deuxième set, avec le type de tennis que j’ai pratiqué, et c’est très positif pour la suite. Je pense que toute cette semaine ici a été un grand pas en avant pour moi et mon équipe», a-t-elle conclu.