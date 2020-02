Pour Emma Meesseman, de retour en WNBA cet été, Washington Mystics est sa «seconde maison»

Emma Meesseman disputera la saison WNBA cet été avec Washington Mystics, a annoncé la franchise américaine lundi

C’est «l’une des meilleures joueuses au monde», estime son coach américain.

«D.C. est ma seconde maison et je suis très heureuse de retourner dans cette équipe et cette organisation», a déclaré Emma Meesseman dans le communiqué des Mystics avec qui elle a décroché le titre WNBA l’été dernier, le premier de l’histoire de Washington. Elle fut désignée MVP des Finals et l’annonce de son retour intervient après la prolongation de contrat aussi d’Elena Delle Donne, l’une des meilleurs joueuses américaines.

«Je suis impatiente de rejouer dans l’Entertainment and Sports Arena (ESA) avec les meilleurs supporters!», a ajouté Emma Meesseman espérant décrocher un nouveau titre WNBA.

Le retour de Meeseman était une priorité

Les termes du contrat n’ont pas été communiqués, mais le retour d’Emma Meesseman était une priorité pour Mike Thibault, le coach et manager général des Mystics. «La re-signature d’Emma est une étape énorme pour notre équipe. Avoir l’une des meilleures joueuses du monde avec nous pour la prochaine saison va nous donner beaucoup d’options sur notre manière de jouer», a commenté Mike Thibault. «C’est un sentiment incroyable pour un coach d’avoir la MVP des Finals et la MVP de la saison régulière, Elena Delle Donne dans la même équipe.»

Emma Meesseman a réussi en moyenne 13.1 points, 4.2 rebonds l’an dernier shootant à plus de 50% à deux points et 42% à trois points, durant la saison régulière, affichant 19.3 points, 5.6 rebonds et 2.4 assists de moyenne durant les playoffs, à près de 60% de réussite aux shoots.

Elle est la première joueuse sortant du banc à être élue MVP des Finals dans l’histoire de la WNBA.

Washington Mystics avait annoncé aussi déjà la signature de Leilani Mitchell, une meneuse australo-américaine, dévoilant petit à petit son noyau pour le championnat cet été.