CEBEO: les riverains remportent une première victoire

Ce qui cloche pour la Ville

AAVO

1. Les talus du chemin de fer

«Les talus du chemin de fer, considérés, dans le projet, comme dispositifs d’isolement, ne peuvent être envisagés comme tels puisque ces dispositifs doivent être installés et plantés sur la parcelle de CEBEO conformément au Guide Communal d’Urbanisme. Cette implantation assurerait une intégration paysagère, visuelle et acoustique plus adéquate, ainsi que le maintien d’une zone d’intérêt écologique.»

2. Où est le sentier?

«Le projet ne fait pas état du sentier n°34 existant et repris à l’atlas des chemins vicinaux, ce sentier pouvant être déplacé et intégré dans le dispositif d’isolement à prévoir.»

3. Des quais vers les habitations

«Le Collège a aussi noté que le projet avait le défaut d’orienter les quais vers la zone d’habitat. La disposition des quais et bureaux en façade avant apporterait la visibilité souhaitée par l’entreprise et répondrait au prescrit du GCU.»

4. Pas d’étude du bruit

«Le Collège, enfin, a regretté l’absence d’étude de bruit, élément pourtant indispensable pour apprécier, de façon adéquate, les incidences acoustiques du projet sur son environnement.»