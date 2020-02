Des dizaines d’arbres arrachés dans le nord de la province de Luxembourg

Si le vent a soufflé très fort dans le nord de la province, les dégâts y ont toutefois été limités comme le constatent ci-dessous les bourgmestres concernés.

À Hotton, dimanche matin, dès le début de l’épisode venteux, le bourgmestre Jacques Chaplier prenait la décision de fermer à la circulation la route régionale 807 Hotton-Érezee entre le cimetière de Hotton et le carrefour de Melines. «En effet, la situation était périlleuse pour les pompiers au lieu-dit “ Les Haies de Hotton ” où les arbres forment un genre de tunnel. Sur demande des pompiers et en accord avec la police et au vu des prévisions IRM pour la soirée, la décision a été prise de fermer cette route, qui est rouverte à la circulation depuis ce lundi matin. Nous avons également dû fermer la route entre Bourdon et Marenne.»

Du côté de la commune voisine d’Érezée, outre cette fermeture de la route reliant Hotton et Érezée, le bourgmestre Michel Jacquet n’enregistre pour sa part que quelques arbres tombés de manière disséminée et sans gravité. On notera par exemple un arbre tombé sur la route reliant Grandmenil (Manhay) à Bomal et un arbre tombé sur la voirie reliant Hotton à Barvaux signalé en soirée.

Dans la commune de Durbuy, on signale de nombreux arbres arrachés. «Une dizaine d’arbres sur l’ensemble du territoire communal (Tour, Verlaine,…). Le vent a soufflé quasi aussi fort que lors de la tempête Ciara de la semaine dernière», constate le bourgmestre Philippe Bontemps. On notera également que la route entre Durbuy et Tohogne a dû être temporairement fermée pour dégager un arbre tombé en soirée sur la chaussée.

Du côté de Nassogne, commune boisée s’il en est, le bourgmestre Marc Quirynen signale également quelques arbres arrachés. «Mais des dégâts limités au final. Si ce n’est que la route Forrières-Jemelle a dû être fermée. Pour ce qui est des dégâts en forêt, nous attendons le rapport du DNF.»

Rien à signaler de conséquent par contre du côté de Marche-en-Famenne, selon le 1er échevin Nicolas Grégoire. Les pompiers marchois sont tout de même intervenus sur quelques arbres tombés à différents endroits de la commune ce lundi.

On épinglera encore une importante coupure d’électricité dans la région d’Ortho (La Roche-en-Ardenne). Une ligne haute-tension a fait les frais du vent. Située dans un lieu difficile d’accès, les équipes d’Ores ont travaillé dans des conditions très difficiles et jusqu’au finish pour rétablir l’électricité.