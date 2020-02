Fumer à l’arrêt de bus au Grand-Duché, bientôt du passé ?

Au Grand-Duché, la cigarette est une nouvelle fois pointée du doigt. Via une pétition récemment mise en ligne, des citoyens souhaitent l’interdire devant l’entrée des bâtiments ainsi qu’aux arrêts de

Au grand-Duché, après un débat brûlant l’an dernier sur l’interdiction de fumer en terrasse, qui s’est soldé par une fin de non-recevoir de la part du gouvernement, la cigarette en extérieur fait une nouvelle fois l’objet d’une pétition citoyenne.

En faveur de l’interdiction «de fumer à moins de 20 mètres des entrées des bâtiments et des bus, trams, etc.», la pétition n°1479 a ainsi pour but de «permettre aux non-fumeurs d’entrer dans leur lieu de travail ou dans les centres commerciaux et autres bâtiments [ou] d’attendre un bus ou autre transport sans respirer les fumées des cigarettes».

Pour la dépositaire de la pétition, «actuellement, dans la plupart des centres d’affaires, cafés ou centres commerciaux, les cendriers et les zones fumeurs se trouvent près de l’entrée du bâtiment. Ainsi, tout le monde, même les non-fumeurs et les enfants, lorsqu’ils entrent dans le bâtiment ou en sortent, n’ont d’autre choix que de respirer les fumées des cigarettes».

Ouverte aux signatures depuis le 31 janvier dernier, la pétition avait franchi dimanche le cap des 200 signatures. Il lui faudra en recueillir 4 500 avant le 12 mars pour que la question soit débattue à la Chambre.

«Risque limité en plein air»

Des restrictions sur l’usage de la cigarette dans l’espace public avaient déjà été adoptées il y a trois ans, venues renforcer la législation antitabac en place depuis 2006. Après l’interdiction de fumer dans les lieux publics fermés, s’est donc ajoutée l’interdiction de fumer ou de vapoter sur les aires de jeux, dans les véhicules privés lorsque des enfants de moins de 12 ans se trouvent à bord, ainsi que dans les enceintes sportives ouvertes lorsque des mineurs de moins 16 ans y font du sport.

Mais le gouvernement n’avait pas souhaité étendre cette interdiction sur les terrasses, s’appuyant sur un rapport de l’Organisation mondiale de la santé qui ne préconisait pas une telle mesure, et estimant que les restrictions existantes «contribuaient à “dénormaliser” la consommation de la cigarette, notamment chez les jeunes».

Si le tabagisme passif est à l’origine de 600 000 décès prématurés par an, comme l’estime l’OMS, qui précise qu’«on trouve plus de 4 000 produits chimiques, dont au moins 250 connus pour leur nocivité, et plus de 50 pour leur effet cancérigène» dans la fumée du tabac, l’Organisation n’évoque que les environnements clos. Le service de l’État français «Tabac Info Service» précise, quant à lui, que «le fait de sentir les odeurs de tabac n’est pas dangereux, ce qui est dangereux c’est de respirer directement la fumée du fumeur. Donc, en étant en plein air, le risque est par conséquent plus limité», y compris devant les bâtiments.

New York, Tokyo et Strasbourg, exemples à suivre?

Plusieurs villes à travers le monde ont cependant pris l’initiative d’étendre l’interdiction de fumer en extérieur, non pas tant pour éviter le tabagisme passif relativement limité à l’air libre (exception faite des restaurateurs), mais surtout pour ne plus banaliser la consommation de cigarettes – et finir par réduire ainsi le nombre de consommateurs.

À New York, il est ainsi interdit de fumer dans les parcs ainsi que dans certaines zones piétonnes comme Times Square. À Tokyo, il est interdit de fumer dans la rue dans certains arrondissements. Récemment, en France, c’est Strasbourg qui a décidé d’interdire la cigarette dans ses parcs. Le Québec est allé encore plus loin, en interdisant de fumer à moins de neuf mètres de certains bâtiments (établissements de santé, centres de la petite enfance, collèges…).