Lotto Soudal avec une équipe jeune, Teuns au service de son nouvel équipier Landa

La 66e édition de la Ruta del Sol (2.Pro) se tiendra de mercredi à dimanche. Lotto Soudal sera au départ avec une équipe inexpérimentée. Chez Bahrain-McLaren, Dylan Teuns roulera pour la première fois aux côtés de Mikel Landa, son nouvel équipier.

Lotto Soudal comptera sur trois Belges, Sander Armée et les jeunes Harm Vanhoucke et Kobe Goossens (néo-pro). L’Italien Stefano Oldani et le Britannique Matthew Holmes sont également nouveaux dans l’équipe. Holmes a déjà offert une victoire à Lotto Soudal, en remportant en janvier une étape du Tour Down Under (WorldTour). Le Polonais Tomasz Marczynski et le Néerlandais Brian van Goethem complètent l’équipe. Lotto Soudal avait remporté deux étapes sur la Ruta del Sol l’an passé grâce à Tim Wellens. Ce dernier s’était adjugé une étape et le classement final en 2018. Cette année, Wellens a opté pour une autre préparation.

Bahrain-McLaren se présentera avec une équipe solide. Le nouveau Mikel Landa, Damiano Caruso et Sonny Colbrelli disputeront leur première course de la saison. Ce sera la deuxième sortie de Dylan Teuns après le Tour de Valence, où il a pris la troisième place de la deuxième étape. Les Espagnols Ivan Garcia Cortina et Pello Bilbao et le Slovène Matej Mohoric complètent la sélection.

. Sélection Lotto Soudal:

Sander Armée (BEL), Tomasz Marczynski (Pol), Matthew Holmes (G-B), Brian van Goethem (P-B), Stefano Oldani (Ita), Harm Vanhoucke (BEL), Kobe Goossens (BEL)

. Sélection Bahrain-McLaren:

Mikel Landa (Esp), Dylan Teuns (BEL), Ivan Garcia Cortina (Esp), Sonny Colbrelli (Ita), Damiano Caruso (Ita), Matej Mohoric (Sln), Pello Bilbao (Esp)