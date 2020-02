Moussa Marega victime de racisme: le joueur réagit, la presse le soutien

L’attaquant franco-malien de Porto, Moussa Marega, a quitté le terrain, dimanche, après avoir été victime de cris racistes lors d’un match de championnat contre le Vitória Guimarães. Le footballeur a ensuite répliqué sur les réseaux sociaux.

Dimanche soir, après les faits de racisme dont il a été victime, l’attaquant malien a réagi sur son compte Instagram.

«Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade pour lancer des cris racistes: allez vous faire foutre. Et je remercie également les arbitres de ne pas m’avoir protégé et de m’avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau. J’espère que je ne vous reverrai plus jamais sur un terrain de football! Vous êtes une honte!» a clamé Moussa Marega.

Son coach indigné

«Nous sommes complètement indignés par ce qu’il s’est passé. On sait la passion qui existe au Vitória et je pense que la plupart des fans ne se reconnaissent pas dans l’attitude de certaines personnes», a expliqué Sérgio Conceição, le coach de Porto, à l’issue du match en conférence de presse.

🎙Sérgio Conceição: “Somos uma família independentemente da nacionalidade, da cor da pele, da cor do cabelo. Somos humanos, merecemos respeito. O que passou aqui é lamentável”#FCPorto #VSCFCP pic.twitter.com/9K6srwTKYy — FC Porto (@FCPorto) February 16, 2020

«Nous sommes une famille, indépendamment de la nationalité, de la couleur de peau ou de cheveux. Nous sommes tous humains, nous méritons du respect. Ce qui s’est passé ici est lamentable», a-t-il conclu.

Le club de Porto a aussi répliqué en apportant son soutien au joueur.

De son côté la presse portugaise a également voulu montrer son soutien. «Nous sommes Marega» a titré A Bola sur sa une de lundi en montrant une photo du joueur rentrant dans le vestiaire et laissant éclater sa rage.

O Jogo, un quotidien sportif basé à Porto évoque un «crime». Son concurrent de Lisbonne, Record, a attribué la note maximale à Marega (5 sur5) et a titré «Marega 5 - 0 Racisme».

Cette prise de position unilatérale des différents acteurs a au moins le mérite de mettre au grand jour des pratiques nauséabondes de plus en plus répandues dans le football moderne.